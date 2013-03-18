Усенко-Черная: решение по Власенко является на сегодня преждевременным

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла на своем сегодняшнем заседании.

Р.Стаднийчук проживает в Шаргородском районе Винницкой области и является беспартийным. Он - управляющий партнер адвокатского объединения “Немесида”, включенный в избирательный список “Батькивщины” под № 65.

В начале заседания заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная отметила, что в ЦИК поступило заявление С.Власенко, в котором он просит комиссию не совершать действий относительно регистрации следующего по избирательному списку “Батькивщины” депутата до принятия решения по делу досрочного лишения его депутатских полномочий Верховным судом Украины.

Заместитель председателя ЦИК уточнила, что на сегодняшний день в Верховный суд Украины через Высший административный суд Украины может быть подано заявление о пересмотре решения касательно С.Власенко. Также Ж.Усенко-Черная добавила, что в ЦИК поступила информация о представлении 54 народных депутатов в Конституционный суд Украины с просьбой разъяснить, какими могут быть действия Центральной избирательной комиссии в сложившейся ситуации. Она уточнила, что ВАСУ может принять решение о пересмотре своего постановления в Верховном суде Украины на протяжении 15 дней.

Таким образом, отметила Ж.Усенко-Черная, “я считаю, что принятие решения в отношении Власенко является на сегодняшний день преждевременным”.

Однако большинство членов ЦИК, несмотря на предложение Ж.Усенко-Черной не рассматривать сегодня на заседании проект постановления о признании избранным, а затем и о регистрации вместо С.Власенко следующего по списку народного депутата от “Батькивщина”, проголосовало за внесение этих вопросов в повестку дня сегодняшнего заседания. В частности, за такую повестку дня проголосовали 9 членов ЦИК из 14 присутствующих, 5 воздержались.

Во время обсуждения проекта постановления о признании избранным народным депутатом Р.Стаднийчука вместо С.Власенко Ж.Усенко-Черная отметила, что решение ВАСУ о лишении С.Власенко депутатских полномочий является сомнительным, и ВСУ имеет основания его пересмотреть. Заместитель председателя ЦИК добавила, что это решение суда несет угрозу для конституционных прав граждан Украины. С ней согласились члены ЦИК Юлия Швец и еще один заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

А.Магера заявил, что по неофициальной информации, по делу С.Власенко подано обращение в Европейский суд по правам человека. По его словам, “если Европейский суд примет решение в интересах заявителя, возникнет нехорошая ситуация для ЦИК”. Он напомнил, что в 2002 году Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатом в депутаты Николая Мельниченко, в результате Европейский суд принял решение в его пользу, но, по словам А.Магеры, право М.Мельниченко возобновить уже было невозможно. А.Магера отметил, что в ситуации с С.Власенко в случае позитивного решения Европейского суда ЦИК так же не сможет восстановить С.Власенко в должности народного депутата.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал отметил, что как представление в Конституционный суд Украины, так и заявление о пересмотре в ВСУ постановления ВАСУ формально не исключает рассмотрение вопроса о регистрации следующего по списку “Батькивщины” кандидата в депутаты на заседании ЦИК.

По мнению В.Шаповала, “если комиссия будет ожидать решения Европейского суда по правам человека, то рассмотрение решения о регистрации перенесется на неопределенный срок”.

“Мы создадим ситуацию, когда квота партии по списку будет не заполнена”, - добавил глава комиссии.

Вместе с тем он заявил, что воздержится во время голосования этого вопроса.

В.Шаповал также добавил, что у него есть определенные сомнения относительно данных Р.Стаднийчука. По словам В.Шаповала, сначала этот кандидат в депутаты идентифицировал себя как управляющий партнер адвокатского объединения “Немесида”, но в его трудовой книжке никакого упоминания об этой компании нет.

“Поэтому возникают большие сомнения относительно его статуса”, - сказал В.Шаповал.

По его словам, «нужны дополнительные усилия по установлению адекватности господина Стаднийчука в народные депутаты».

После этого председатель ЦИК поставил на голосование сначала проект постановления о признании избранными Александра Козуба и Романа Стаднийчука народными депутатами, а затем и о регистрации их народными депутатами. За оба этих проекта постановления проголосовали 8 членов ЦИК, ни одного - против и 6 - воздержались.

Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника Юлии Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В оппозиции заявляют о фальсификации решение Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.

С.Власенко обжаловал в Верховном суде решение ВАСУ.

Также относительно лишения С.Власенко депутатского мандата направлен иск в Европейский суд по правам человека.