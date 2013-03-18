Европейский суд принял к рассмотрению жалобу кандидата по «проблемному» округу

Европейский суд по правам человека на прошлой неделе принял к рассмотрению жалобу кандидата от оппозиции на парламентских выборах-2012 по мажоритарному округу №197 (Черкасская область) Леонида Даценко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ПП «Фронт Змин», об этом решении Евросуда Л.Даценко письмом уведомил секретарь суда.

Как говорится в письме из Европейского суда по правам человека, "…суд рассмотрит вашу жалобу как только это будет возможно. Рассмотрение будет проводиться на основании предоставленных вами информации и документов".

Член ПП "Фронт Змин", выдвиженец ВО "Батькивщины" Л.Даценко, после безрезультатного рассмотрения своих жалоб в украинских судах, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. На рассмотрение суда он подал копии протоколов с мокрыми печатями из всех 146 избирательных участков избирательного округа №197 и другие материалы, которые подтверждают его победу, сказано в сообщении.

Как информируют в пресс-службе областной организации ПП «Фронт Змин», «…в окружной избирательной комиссии №197 проходили грубые нарушения закона, в результате которых на сервере ЦИК появились сфальсифицированные данные по 18 избирательным комиссиям, которые существенно отличались от данных в протоколах с мокрыми печатями с этих участков. В результате этого был искажен результат голосования в интересах самовыдвиженца, поддерживаемого властью, олигарха Богдана Губского. Председатель окружкома отвез в ЦИК сфальсифицированный итоговый протокол, однако там его не приняли. Впоследствии ЦИК объявил округ проблемным».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

9 января председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд для решения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.

Вместе с тем 4 февраля лидеры трех оппозиционных фракций парламента зарегистрировали в ВР проект постановления об установлении результатов выборов в парламент 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223. Документом предлагается обязать ЦИК установить результаты выборов в 5-ти проблемных округах.

15 марта в ЦИК заявили, что ожидают от Верховной Рады решения о проведении повторных выборов в спорных мажоритарных округах.

В феврале Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу кандидата от оппозиции по мажоритарному округу №194 (Черкасская область) Николая Булатецкого.