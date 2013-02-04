Оппозиция требует от ЦИК установить результаты выборов в «проблемных округах» (дополненная)

Лидеры трех оппозиционных фракций парламента предлагают постановлением Верховной Рады Украины установить результаты выборов в пяти избирательных округах.

На сайте парламента народные депутаты - лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко, лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок, зарегистрировали проект постановления об установлении результатов выборов в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Текст проекта на сайте парламента пока отсутствует.

В то же время, как сообщает пресс-служба ВО “Батькивщина”, в пояснительной записке к проекту постановления «Об установлении результатов выборов в Верховную Раду 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах» отмечается, что по результатам протоколов участковых комиссий, в «проблемных» округах победили кандидаты от оппозиции Виктор Романюк (округ №94), Аркадий Корнацкий (округ № 132), Николай Булатецкий (округ № 132), Леонид Даценко (округ №197) и Юрий Левченко (округ №223).

Однако 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности достоверного установления итогов голосования и результатов выборов в округах № 94, 132, 194, 197 и 223.

Авторы проекта постановления уверены, что ЦИК имела возможность достоверно установить реальное волеизъявление избирателей на основании протоколов участковых избирательных комиссий. Своим постановлением, подчеркивают в оппозиции, Центризбирком нарушил нормы Конституции, которые закрепляют принципы народного суверенитета, и не учел фактическое волеизъявление граждан, убеждены в оппозиции.

Оппозиционные фракции требуют от ЦИК в десятидневный срок достоверно установить результаты выборов народных депутатов, которые состоялись 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 на основании оригиналов протоколов участковых избирательных комиссий соответствующих округов.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября 2012 года Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.