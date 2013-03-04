Представители "Батькивщины" и "Свободы" заявляют, что выборы в Днепропетровске фальсифицированы

Как передает корреспондент УНИАН, главным конкурентом главного инженера Приднепровской ТЭЦ ДТЭК „Днепрэнерго” В.Клоченко на выборах был представитель „Батькивщины” Вадим Шебанов, который предварительно побеждал регионала на 95 голосов избирателей.

Как сообщил УНИАН руководитель фракции „Батькивщина” в Днепропетровском горсовете Максим Курячий, после голосования бюллетени с участков были доставлены в гортеризбирком и закрыты в отдельном помещении.

«После жалобы кандидата от ПР теризбирком решил перечислить голоса на 4-х избирательных участках, где побеждал наш представитель. После пересчета были обнаружены 152 испорченных бюллетеня – с двумя пометками напротив кандидатов. Отмечу, что в помещении, где некоторое время хранились бюллетени, есть три входа”, - заявил М.Курячий.

По его словам, В.Шебанов планирует обратиться в правоохранительные органы и суд с заявлением о фальсификации выборов.

Со своей стороны представитель ВО „Свобода” Андрей Денисенко, который баллотировался по округу №2 в облсовет и набрал около 30% голосов, заявил УНИАН, что „3 марта в Днепропетровске состоялись массовые фальсификации выборов”. В частности, по его словам, речь идет о „голосовании на закрытых избирательных участках, где был применен админресурс и массовый вброс бюллетеней”.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Днепропетровской области состоялись довыборы (промежуточные выборы) в одномандатных мажоритарных округах № 2, 4, 23, 26, 32, 63 в Днепропетровский областной совет и в округе № 21 в Днепропетровске городской совет. Довыборы назначены в связи с избранием в Верховную Раду депутатов облсовета и Днепропетровского горсовета и гибелью депутата областного совета в округе № 63.

На место депутата Днепропетровского горсовета в округе № 21 претендовали 14 кандидатов. По информации Днепропетровского областного совета, на промежуточные выборы из областного бюджета выделено 5,2 млн грн.

Количественный состав Днепропетровского облсовета – 140 депутатов, Днепропетровского горсовета – 120. Абсолютное большинство в обоих советах имеет Партия регионов.