После захвата горсовета Партией регионов мэр объявил чрезвычайное положение

Мэр крымского города Щёлкино Виталий ДЫЧУК объявил в городе чрезвычайное положение «в связи с захватом вечером в пятницу представителями Партии регионов Щёлкинского городского совета и городской ТИК, похищением избирательных бюллетеней для голосования на повторных выборах в Щелкинский горсовет и городского председателя, запланированным на 11 июня".

Об этом УНИАН сообщил председатель Всеукраинской молодежной организации "Студенческое братство" Олег ЯЦЕНКО.

Он добавил, что на месте событий находятся представители "Студенческого братства", одному из которых - Александру БОЛТЯНУ, корреспонденту информационного агентства "Медиа Крым", представители Партии регионов с применением силы препятствовали осуществлению видеосъемки происходящего вчера в горсовете.

По словам О.ЯЦЕНКО, после 18-и часов в пятницу представители Партии регионов во главе с председателем Ленинского райсовета АРК Анатолием ПЕТРИЩЕВЫМ железным ломом выломили двери Щёлкинского горсовета и двери городской ТИК, где похитили и отвезли в неизвестном направлении на автомашине Госавтоинспекции (№0677) избирательные бюллетени для голосования на повторных выборах Щелкинского горсовета и городского председателя, запланированных на 11 июня. При этом продолжил О.ЯЦЕНКО, замки на дверях Щелкинского горсовета были сменены, а именно помещение до сих пор находится "в руках" представителей Партии регионов. "Около двух десятков сотрудников Ленинского районного отдела милиции не препятствовали представителям Партии регионов захватывать горсовет, вместо этого помогали "нейтрализовать" его охранников". По словам О.ЯЦЕНКО, до сих пор представители милиции отказываются восстановить правопорядок, что отображено в видеоматериалах, имеющихся у "Студенческого братства". Кроме того, добавил О.ЯЦЕНКО, официальный представитель Щелкинского горсовета во время захвата его помещения получил от представителей Партии регионов телесные повреждения, его отвезли с места событий на автомобиле «скорой помощи».

Как утверждает О.ЯЦЕНКО, "на сегодняшний день существует юридическая неурегулированность что касается запланированных на 11 июня выборов Щёлкинского городского председателя и Щёлкинского городского совета, ведь на данный момент существуют противоречивые по своему содержанию решения двух коллегий одного и того же суда - Апелляционного суда АРК, одним из которых (во время заседания коллегии в Феодосии) проведение повторных выборов признано законным, а другим (на заседании коллегии в Симферополе) постановление Щёлкинской городской ТИК о проведении повторных выборов хоть и не было отменено, но признано таким, что не «влечет юридических последствий и не подлежит исполнению», сказал О.ЯЦЕНКО.

По мнению лидера "Студенческого братства", "насильственный захват представителями Партии регионов органов власти в Щёлкино связано с тем, что на выборы, которые должны были состояться в воскресенье, не выдвинуты кандидаты от Партии регионов". В то же время, по его словам, "все другие политические силы объединились против партии Виктора ЯНУКОВИЧА, потому что именно на нее они возлагают ответственность за фальсификацию и срыв выборов в Щёлкино 26 марта этого года, когда голосование на 75 процентах избирательных участков было признано недействительным".