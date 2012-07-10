Жене Луценко стало плохо в зале суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Луценко, которая одновременно является защитником своего мужа, сообщила председательствующей по делу судье Печерского райсуда Киеве Анне Медушевской.

«Ваша честь, позвольте мне оставить судебное заседание из-за плохого самочувствия, я не могу здесь больше сидеть», - сказала И.Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение согласно ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении Президента Виктора Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.