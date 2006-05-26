В Киеве рухнул двухэтажный дом

В Соломенском районе города Киева, по улице Приветной, 3, разрушился двухэтажный частный дом (первый этаж использовался под гаражи, второй этаж - как временные жилищные помещения). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МЧС.

Предварительная причина разрушения дома - сдвиг грунта в котловане, который вырыт рядом под строительство многоэтажного жилого дома. Пострадавших нет. К восстановительным работам привлечены аварийные бригады коммунальных служб.

«ForUm»