В Киеве рухнул двухэтажный дом
16:35, 26 мая 2006Политика
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Причина - сдвиг грунта
В Соломенском районе города Киева, по улице Приветной, 3, разрушился двухэтажный частный дом (первый этаж использовался под гаражи, второй этаж - как временные жилищные помещения). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МЧС.
Предварительная причина разрушения дома - сдвиг грунта в котловане, который вырыт рядом под строительство многоэтажного жилого дома. Пострадавших нет. К восстановительным работам привлечены аварийные бригады коммунальных служб.
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