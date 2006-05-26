Черновецкий призывает подчиненных добровольно пройти детектор лжи
14:21, 26 мая 2006Политика
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Мэр обещает не спрашивать о прошлом
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал всех председателей районных государственных администраций столицы добровольно дать согласие на прохождение детектора лжи в присутствии журналистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на очередном заседании коллегии КГГА.
«Это весьма познавательно», – добавил мэр. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал изначально согласовать вопросы, которые будут задаваться, с главами районов, и подчеркнул, что они не будут касаться их деятельности в прошлом.
«Вопросы мы согласуем. Они не будут оскорбительными. Они не будут касаться вчерашнего дня. Все, что было вчера – забыли. Есть только завтра», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
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