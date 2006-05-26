Черновецкий призывает подчиненных добровольно пройти детектор лжи

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал всех председателей районных государственных администраций столицы добровольно дать согласие на прохождение детектора лжи в присутствии журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на очередном заседании коллегии КГГА.

«Это весьма познавательно», – добавил мэр. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал изначально согласовать вопросы, которые будут задаваться, с главами районов, и подчеркнул, что они не будут касаться их деятельности в прошлом.

«Вопросы мы согласуем. Они не будут оскорбительными. Они не будут касаться вчерашнего дня. Все, что было вчера – забыли. Есть только завтра», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.