Останавливая украинские бензовозы, российские пограничники применили оружие

Пограничники, несущие службу на ростовском участке российско-украинской госграницы, применив оружие, остановили колонну из шести украинских бензовозов.

Как рассказал руководитель пресс-службы Регионального пограничного управления ФСБ РФ по Южному федеральному округу Сергей Ливанцов, инцидент произошел в районе города Гуково.

"На требования остановиться водители автомобилей не отреагировали, и пограничники были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Один из бензовозов был задержан, остальные пять развернулись и скрылись на территории Украины", - пояснил Ливанцов.

Лента.ру