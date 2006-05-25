Останавливая украинские бензовозы, российские пограничники применили оружие
16:23, 25 мая 2006Политика
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Инцидент произошел в районе города Гуково
Пограничники, несущие службу на ростовском участке российско-украинской госграницы, применив оружие, остановили колонну из шести украинских бензовозов.
Как рассказал руководитель пресс-службы Регионального пограничного управления ФСБ РФ по Южному федеральному округу Сергей Ливанцов, инцидент произошел в районе города Гуково.
"На требования остановиться водители автомобилей не отреагировали, и пограничники были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Один из бензовозов был задержан, остальные пять развернулись и скрылись на территории Украины", - пояснил Ливанцов.
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