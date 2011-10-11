Литвин обещает горячую парламентскую неделю

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает не спешить с принятием нового закона о выборах народных депутатов.

Об этом он сказал сегодня журналистам, находясь с рабочей поездкой во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что на следующей пленарной неделе вряд ли будет рассмотрен по существу законопроект о выборах народных депутатов, внесенный 10 октября народными депутатами от фракций Партии регионов, КПУ, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

«Следующая парламентская неделя, очевидно, будет особенно горячей, поэтому, я думаю, будет не до этого законопроекта, - сказал он. - В лучшем случае можно будет рассмотреть вопрос о внесении его в повестку дня».

По словам В.ЛИТВИНА, перед внесением в парламент упомянутого законопроекта была зарегистрирована законодательная инициатива народных депутатов Бориса ТАРАСЮКА, Александра ЧЕРНОВОЛЕНКО и Вячеслава КОВАЛЯ, которая также касается данного вопроса. Поэтому законопроект о выборах народных депутатов, предложенный депутатами от большинства, в соответствии с требованиями Регламента ВР, определен как альтернативный к законопроекту народных депутатов от «Нашей Украины», сказал он.

Руководитель украинского парламента обратил внимание на то, что избирательное законодательство «почти никогда не устраивает всех, поскольку это концентрация политики, а, следовательно Верховная Рада должна разобраться и тщательным образом изучить предложенный законопроект, и на основании диалога, а не за счет передавливания, принять решение, которое бы поддерживалось или по крайней мере воспринималось нейтрально этой Верховной Радой».

В.ЛИТВИН напомнил ключевые положения законопроекта, поданного шестью депутатами от большинства: выборы будут проходить по смешанной избирательной системе, согласно которой 50% народных депутатов будут избираться в мажоритарных округах, а 50% - по партийным спискам; предлагается пятипроцентный проходной барьер для партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты в одномандатных округах реализуется избирателями через партии. Кандидат может быть выдвинут одновременно и по списку, и в мажоритарном округе, в этом случае соответствующее решение принимает партийный съезд. Кандидат также может баллотироваться путем самовыдвижения. В законопроекте, кроме того, оставлен принцип формирования избирательных комиссий, по которым они создавались на последних выборах в местные советы, отметил В.ЛИТВИН.

«Но для меня ключевым является не сам закон, поскольку совершенных избирательных законов не бывает, а демократическая процедура проведения избирательной кампании, прозрачные выборы и объективный подсчет голосов», - сказал председатель ВР.

Говоря о перспективах рассмотрения законопроекта, В.ЛИТВИН напомнил, что народные депутаты и другие субъекты законодательной инициативы могут на протяжении 14 дней вносить альтернативные законопроекты. Учитывая это, он предложил не спешить включать в повестку дня уже зарегистрированные законопроекты, а подождать 14 дней, чтобы «в этих вопросах, которые являются очень чувствительными, и не только для Украины, но и для украинского сообщества, не было оснований говорить о тех или других нарушениях». «С пустяков всегда начинаются большие проблемы», - подчеркнул он.