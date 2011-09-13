Эксперт: освобождение Тимошенко стало бы хорошим пиар-ходом

Освобождение арестованной в начале августа экс-главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО накануне запланированного на конец сентября саммита „Восточного партнерства” станет „хорошим пиар-ходом” для украинской власти.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт Анджей ШЕПТИЦКИЙ, комментируя неофициальные сообщения о планируемом освобождении Ю.ТИМОШЕНКО и объявленном двухнедельном перерыве в судебном разбирательстве по ее делу.

„Тогда никто не мог бы трогать Президента (Украины Виктора ЯНУКОВИЧ), и такой шаг вписывался бы не совсем в европейские, а в восточные традиции”, - сказал эксперт.

Аналитик выразил мнение, что неожиданный перерыв в рассмотрении судебного дела Ю.ТИМОШЕНКО мог быть следствием последних заявлений ряда европейских политиков, в частности, представителей председательствующей в Евросоюзе Польши.

„В последнее время известные люди разговаривали с ЯНУКОВИЧЕМ на тему внутренней ситуации в Украине (...), можно предположить тезис, что какой-то мессидж прошел”, - сказал он, отметив, что это заслуга не только поляков.

А.ШЕПТИЦКИЙ выразил мнение, что власть может использовать в качестве основания для освобождения Ю.ТИМОШЕНКО состояние здоровья, но не стал прогнозировать, будет ли до конца сентября объявлен приговор по ее делу.

Он также отметил, что Евросоюз в случае объявления приговора экс-премьеру мог бы применить политические санкции против Украины.

„Лучше всего в этой ситуации, в известной мере, ТИМОШЕНКО, поскольку она имеет надежду восстановить свою политическую позицию”, - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе с Президентом Украины разговаривали Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и экс-глава Польского государства Александр КВАСНЕВСКИЙ, которые среди других вопросов затрагивали вопрос относительно „дела ТИМОШЕНКО”.

Европейские политики отмечают, что арест оппозиционерки осложняет евроинтеграцию Украины, а глава французского МИДа Алан ЖЮППЕ на прошлой неделе вообще назвал невозможным подписание договора об Ассоциации Украины с ЕС без „позитивного решения” дела экс-премьера.

Саммит „Восточного партнерства” состоится в Варшаве 29-30 сентября.