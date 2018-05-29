Владимир Олийнык: Партия регионов разочаровалась в российском руководстве

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык ответил на вопросы УНИАН.

РОССИЯ СТОИТ В ОЧЕРЕДИ В ВТО, А МЫ, ПО ИХ ЛОГИКЕ, ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ

Господин Олийнык, со стороны России развернулась очередная антиукраинская кампания, которая сегодня имеет выразительную «антиянуковичевскую» раскраску. К чему все это может привести, по вашему мнению?

Россия против Януковича?.. Нет, думаю, так это нельзя рассматривать. Отдельные российские высокопоставленные чиновники выступают против Украины, это так. По каким мотивам, пока еще не могу понять, есть определенные предположения. Но то, что Юлия Тимошенко подписала кабальные соглашения – очевидно. У нас сейчас цена выше, чем у немцев. Выходит, мы какие-то более дальние «братья», а немцы ближе? По моему мнению, это как-то неправильно, если мы говорим о братских народах, партнерских отношениях.

Наверное, в контрактах с немцами или французами тоже есть штрафные санкции за недобор газа, но чтобы триста процентов – очень сомневаюсь. Хорошо, хоть пока еще их не применяют, потому что за декабря 2010 года, я смотрел данные, мы заплатили 800 миллионов за потребленный газ и 600 миллионов штрафных санкций должны были бы оплатить за непотребленный. Что это за бизнес такой? Когда лучше уже купить весь газ, сжечь и выбросить в воздух, чем иметь санкции в триста процентов.

А еще мы не можем перепродать тот газ, хозяевами которого являемся. Как это так?..

То есть еще раз говорю: эти соглашения были кабальными. И если бы не были подписаны Харьковские соглашения, газовые контракты привели бы к банкротству предприятий, к тому, что они могли стать собственностью российского капитала, и тогда бы постепенно мы теряли независимость.

Сегодня россияне предлагают нам решить этот вопрос, вступив в Таможенный союз. Так как сейчас спор не только о газе, но и о векторе развития Украины и России. А как мы можем идти в Таможенный союз, если мы уже в ВТО? Выйти из ВТО может только безумный, потому что нет в истории примера, когда из ВТО выходили. Сама Россия стоит в очереди в ВТО, а мы должны, по их логике, выйти.

Россия защищает свои интересы так, как она их понимает. Она считает, что все должны объединиться вокруг нее. Но мы сегодня двигаемся в Европу. Там больший рынок, другие стандарты – социальные, правовые, политические, избирательные.

МЫ УЖЕ УВИДЕЛИ ОТНОШЕНИЯ РФ И БЕЛАРУСИ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

А чем вам российские стандарты не нравятся?

Нравятся ли эти социальные стандарты российским избирателям? Наверное, нет. В Европе идет борьба за кое-что другое, не за то, чтобы что-то разрешили, а за качество дозволенного, прав. Мы уже увидели отношения России и Беларуси в Таможенном союзе. Это не партнерские отношения, поэтому мы имеем право просчитывать свои риски, свои преимущества.

Ладно, Тимошенко подписала невыгодные контракты, а что вам мешает их пересмотреть?

Юлия Тимошенко решила убрать посредника «РосУкрЭнерго». Сама идея правильна, потому что никто не мог понять его роль.

Что происходит, когда убирают посредника – цена на газ должна либо снизиться, или остаться такой же. Но когда убрали «РосУкрЭнерго», цена выросла вдвое. Тогда я говорю, верните посредника за 170 долларов, потому что мне не нужна справедливая цена за 450 долларов.

Но, к сожалению, это уже история. Ее же назад не повернешь.

ПОЗИЦИЯ ЯНУКОВИЧА РАЗОЧАРОВАЛА ОППОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДУМАЛИ, ЧТО ОН СБЕЖИТ В РОССИЮ

Российское руководство часто позволяет себе пренебрежительные высказывания в адрес Януковича, который пришел к власти на пророссийских лозунгах. Все ждали такой нежной дружбы... Что же случилось?

Россия видит модель своего развития в Таможенном союзе, потому что там ее преимущества. Мы их не видим и не хотим быть на пятых-десятых ролях без права голоса. В Европе мы равноправные, в ВТО каждая страна имеет право что-то заблокировать, то есть все равны в правах. А в ТС иначе, мол, Россия – большая страна, поэтому будет иметь контрольный пакет – 70 процентов.

Что такое на пророссийских лозунгах? Не было у Януковича пророссийских лозунгов. Вопрос стоял о партнерских отношениях, сотрудничестве, чтобы не повторилась история 2005 года, когда мы искусственно расстроили наши отношения.

А разве они сейчас не расстроены?

Нет-нет. До 2004 года не было никаких газовых войн. Россия сказала: вы не надежный партнер и транзитер, поэтому мы строим Северный и Южный потоки. Но сейчас Россия поставила и другую цель – создание Таможенного союза, но мы сказали «нет». Поэтому нужно приветствовать позицию Виктора Януковича, которая вызвала большое разочарование у оппонентов. Они ждали, что президент побежит прямо в Россию с хлебом и солью.

Он побежал с Харьковскими соглашениями.

Слушайте... Послушайте меня, если бы не было Харьковских соглашений, мы бы сегодня имели банкротство предприятий и тотальную их приватизацию россиянами, Газпромом. Подписание Харьковских соглашений – вынужденный шаг, он был сделан как оправдание. Да, это шаг уступки, но цена этой уступки, как говорят, независимость.

На самом деле пусть и сорок лет тот флот там будет, но флота там нет, нет никакой угрозы, потому что стратегическим он был до 1917 года. ЧФ сегодня никакой дестабилизирующей роли в Черном море не играет.

РОССИЯ БОИТСЯ АУДИТА ГАЗОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ПОТОМУ ЧТО ЧТО-ТО ТАМ ОБЕРЕГАЕТ

Украинские эксперты уже употребляют слово «война» относительно украинско-российских отношений.

Вас Юлия Владимировна послала?

Боже упаси.

Продолжайте.

Кто победит, по вашему мнению, в этой войне?

Что такое «война»? Это всегда события без правил. Так вот войны нет. Война была газовой, когда перекрыли газ. А теперь проводятся встречи, и на каждой президентской или премьерской встрече говорят о газе.

Министр иностранных дел Польши Сикорский сказал, что они помогут нам провести аудит, не переплачивает ли, случайно, Украина за газ, а Лавров (глава МИД России) – сразу ультиматум. То есть Россия там что-то значительное оберегает, поэтому боится аудита.

УКРАИНЦЫ ШОКИРОВАНЫ, ЧТО НЕМЦЫ ДЛЯ РОССИИ БРАТЬЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ

В газовых контрактах есть пункт, где указано (не дословно): если получатель платит в данный момент цену выше рыночной, то соглашения могут быть пересмотрены. Так идите и пересматривайте.

А кто может без европейского аудита сказать, что мы переплачиваем. Вот когда мы проведем этот аудит, будем иметь реальную перспективу в суде, потому что один из факторов для пересмотра – именно завышенная цена, куда выше чем европейская. Когда это произойдет, для всех будет большое открытие, сразу все увидят, что немцы – братья, а мы дальние родственники. И это уже не только вопрос экономики. То, что это политика, заметили даже простые украинцы, которые были большими симпатиками России, а теперь шокированные, говорят, что-то не по-братски россияне поступают с нами.

То есть Россия не такой уже и друг?

Ну, да. Но Россия забывает, что мы все равно являемся крупным стратегическим партнером, их крупным потребителем.

А в чем, по вашему мнению, проблема России?

Проблема в том, что Россия как большая страна, как империя развивается по своим законам, наращивая территорию. Она хочет играть более важную роль в мире, а это можно делать за счет внутренних ресурсов и путем объединений, таких, как Таможенный союз. А это она может сделать, затянув в него страны прежнего СССР. И в мире увеличится ее вес.

ПР РАЗОЧАРОВАЛАСЬ НЕ В РОССИИ, А В ЕЕ РУКОВОДСТВЕ

Скажите искренне, Партия регионов разочаровалась в России?

Давайте не будем путать Россию с ее руководством, то есть Россия и Украина – два субъекта, которые будут всегда находить понимание. Разочароваться в России невозможно, а вот к российскому руководству есть вопросы и, да, разочарование.

Потому что, честно говоря, если бы наши отношения действительно были братскими, партнерскими, то они бы заключили с нами по крайней мере такие соглашения, как с немцами. Мы бы и слова тогда не сказали, но они даже не хотят на наши призывы, просьбы показать контракты с немцами или французами, - просто показать... Нам говорят, все окей, не лезьте туда.

Прошу прощения, но это неправильно, это не братские отношения.

Мы пошли на Харьковские соглашения, получив негативную реакцию общества, а россияне даже штрафные санкции не отменили, просто пока еще их не предъявляют.

НАШ СУД РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПАМ ВЫШИНСКОГО С 1937 ГОДА

Многие люди среди Партии регионов считают, что арест Тимошенко – это ошибка. Возможно ли исправить эту ошибку?

Кто это там так считает?.. Давайте смоделируем ситуацию: Тимошенко ведет себя как гражданка – встает, обращается «ваша честь», красиво отвечает, не давит на свидетелей, не аплодирует одним, а на других не говорит «негодяи», не обзывает судью «фашистом», и все бы тогда думали, за что это суд ее ни с того, ни с сего арестовал. Тогда бы она выиграла. Она бы показала, что она как гражданка уважает закон, могла бы еще пару месяцев лежать на больничном, делать что угодно. Но она избрала другую модель – агрессии, сознательно подталкивая суд к изменению меры пресечения. Что еще нужно было сделать в суде, чтобы у судьи лопнуло терпение, танцевать на столе гопак?

Я уже приводил пример Радко Младича (сербский военный, обвиняемый Гаагским трибуналом. – Авт.), который в суде надел шляпу, потому что говорил, что ему холодно, и за это его судья удалил из зала за неуважение. Я бы его не удалил, а этот судья удалил. И еще раз его удалил, когда тот снял наушники, потому что не захотел слушать перевод обвинения.

Юлия Тимошенко сознательно избрала агрессивное поведение, чтобы вызвать у судьи решение об аресте, активизировать международное сообщество, и она еще и ожидала внутренней поддержки – сто тысяч ей обещали. И если бы было сто тысяч, то Тимошенко проводила бы суд над судьей, а не судья вел бы процесс. Но она просчиталась, не пришло сто тысяч.

Мы же действительно не знаем, какое решение примет судья, пока еще ничего не ясно. Идет суд, подождите, будьте милосердны.

Но вы согласны, что в этом процессе даже нет состязательности сторон?

Но его же нет в Криминально-процессуальном кодексе, по которому ее судят! Он же в 1961 году. А вот новый УПК закладывает состязательность, декриминализацию.

Лукъянивское СИЗО рассчитано на 2,8 тысяч человек, а там находится четыре тысячи – в нечеловеческих условиях. Нужна декриминализация, зачем там сидеть людям за экономические преступления?! Они что, кого-то убьют?

Что начал делать БЮТ? Говорят, давайте отменим статью «злоупотребление служебным положением». Я лично эту инициативу не буду поддерживать, потому что это под конкретного человека, а нужно делать под всех граждан.

Господин Олийнык, так вы признаете, что суд над Юлею Тимошенко – политический процесс?

У нас есть комплекс неполноценности, с точки зрения того, что раз Европа сказала, значит уже правильно.

Я согласен с европейцами, что необходимо совершенствование судопроизводства... Но это не только проблема сегодняшней власти, но и предыдущей, они думали, что суды – это для кого-то.

Но когда звучит, давайте освободим из-под стражи, - то это разве не прямое вмешательство в деятельность суда?..

Неужели Тимошенко имеет такое влияние на европейских политиков?

Да, у Юлии Владимировны серьезное лобби в Европе. БЮТ является членом Народной европейской партии.

Но не только члены этой партии высказываются в ее защиту...

А вот последнюю резолюцию по этому вопросу на сессии ПАСЕ не приняли, потому что суд еще идет. И не только Россия высказалась против, но и Великобритания.

Что должна была бы делать Тимошенко? Демонстрировать абсолютную законопослушность на фоне «беспредела», который, допустим, есть со стороны судьи. Она бы тогда выглядела классно! А как же это говорить о Кирееве, который по возрасту фактически может быть ее ребенком, - «фашист»?

Дело Тимошенко – не политическое. Политическое дело было относительно Чорновола, когда его обвиняли бог знает в чем, что не имеет никакого отношения к его деятельности. И, как правило, это были закрыты заседания. Политическое дело – это когда нет нарушений, но есть политическая ответственность.

Извините, у нас нет другого суда. Это тот суд, который вы сами создали для украинского народа... Если бы был новый закон, была бы состязательность, и судья должен был вызывать всех экспертов, которых требует защита, а в УПК за 61-й год заложены принципы Вышинского, это 1937 год, где государство и обвинение – это все, а защита – так себе.

Не спешите объявлять приговор Юлии Тимошенко, храните интригу. Это суд, таинство. Мне, например, абсолютно не нравится позиция Власенко, который уже «дал» ей семь лет. Это не адвокат.

Но Тимошенко должна была бы проявлять милосердие, и с ней все другие. Я раз пришел раз на суд и после того, как увидел, как там беснуются люди…

Это вы о ком?

О сторонниках Тимошенко. Оппоненты тоже имеют право прийти на суд, можно кричать на них, но обливать водой, бить, верещать, срывать очки. Ну в какой стране терпели бы это?

А Калашникова, который заглушает пол-Крещатика, терпели бы? А сами вы не боитесь, что все это в конечном итоге обратится против вас?

Меня вот было спросили, не боимся ли мы суда, если придет Тимошенко к власти. В этой жизни все может быть, но если она будет возвращаться к власти, преисполненная ненависти, то я все буду делать, чтобы она не пришла к этой власти. Почему? Потому что она начнет с высших чинов, среди того списка и я есть. Мне уже говорили об этом. Потом перейдут к журналистам, спросят, где вы были, что писали, дойдут до дяди в селе, которого спросят, почему он не бросил дом и не приехал под Печерский суд защищать Тимошенко.

Кто вам говорил, что вас будут судить?

Те, что еще бегают там. Их уже меньше, но еще есть.

МЫ НА ПОРОГЕ РЕАЛЬНЫХ КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Янукович заявил о «серьезных кадровых изменениях», которые ожидают правительство. Думаете, поменяют главу правительства?

Это исключительное право президента. Дело в том, что каждый должен выполнить свою миссию. Конечно, рано или поздно смена произойдет. Думаю, мы уже на пороге реальных кадровых изменений, потому что первый кадровый набор уже состоялся, он уже себя показал.

Были определенные стабилизационные процессы, а теперь президент требует большей динамики реформ. А реформы, я вам скажу, должны иметь конкретную фамилию реформатора.

Николай Янович – очень прагматичный человек и очень важно, что он сегодня не составляет политической конкуренции относительно президентства.

А как вы относитесь к министру образования Табачника?

Табачник, с одной стороны, очень опытный управленец, но по отдельным темам я бы так не раздражал общество, не озвучивал отдельные вещи, чтобы на пустом месте не создавать дополнительное напряжение. Потому что и так есть много проблем.

Мы видим, что есть противостояние, и оно должно чем-то закончиться .

Вице-спикер Госдумы Марков публично признал, что Табачник для них очень важная фигура в украинском правительстве. И что Россия расценивала бы его увольнение как давление на Россию.

Мнение Маркова я вообще не хочу комментировать. В конечном результате на следующих президентских выборах спросят с Януковича, а не с Табачника. И я бы не хотел влезать в его зону ответственности, хотя имею свою точку зрения.

Освобождение Табачника не является давлением на Россию. Табачник - украинский министр, и это зона нашей ответственности. О Януковиче говорили, что и он пророссийский президент, а все увидели, что он проукраинский и любой президент, которого изберут в Украине, будет проукраинским, потому что именно ему придется отвечать перед этим народом. Поверьте, что между кандидатом и президентом – очень большая разница.

И если россияне будут воспринимать отставку Табачника как вызов – это их проблемы. А мы должны жить своим умом.

Беседовала Оксана Климончук