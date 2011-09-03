В Душанбе за закрытыми дверями проходит встреча лидеров стран СНГ

Юбилейный саммит СНГ открылсяКиев. 3 сентября. УНИАН. Юбилейный саммит СНГ, в котором участвуют восемь из 11 лидеров стран Содружества, открылся в Душанбе в субботу.

Как передает РИА «Новости», за закрытыми дверями проходит встреча в узком составе, затем к лидерам присоединятся делегации.

Главы государств СНГ рассматривают вопросы дальнейшего развития Содружества и обсуждают актуальные международные проблемы.

Как ожидается, президенты примут ряд документов, регламентирующих межгосударственное сотрудничество в рамках СНГ в различных сферах, включая совершенствование системы противовоздушной обороны и миграционной политики. Предполагается, что главы государств также рассмотрят информацию о выполнении плана основных мероприятий по реализации концепции дальнейшего развития Содружества.

В декабре 2011 года СНГ исполняется 20 лет.