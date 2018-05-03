Годовщину Независимости отметили столкновениями и слезоточивым газом

“Пустили газ! – возмущаются участники мирного шествия действиями милиционеров. Я увидела, как люди из первых рядов, держась за лицо, возвращаются назад...

Место встречи изменить нельзя

С самого утра центр Киева окружен милицией. Движение перекрыто. Стоят Владимирская и Терещенковская, Льва Толстого и бульвар Шевченко. Возле парка Шевченко – куча автобусов с военнослужащими ВВ. Такое скопление силовиков и техники объясняют заботой о безопасности Виктора Януковича, который должен был возлагать цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому.

Однако Янукович уехал, а ряды милиционеров пополнялись, ведь впереди – митинг оппозиции.

Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал сегодня провести народный марш, который должен был стартовать от памятника Тарасу Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади. Однако 23 августа Окружной административный суд запретил акции и митинги на всех площадях и улицах, кроме парка Шевченко. В то же время “правая рука” Тимошенко Александр Турчинов заявил, что оппозиция не будет изменять своих планов относительно празднования Дня Независимости.

Около 11:00 Турчинов уже возле памятника Шевченко.

– Милиция заблокировала машину с озвучкой, – говорит он. – Наши народные депутаты поехали разблокировать машину. Ее задержали без каких-либо оснований, только для того, чтобы сорвать возможность организовать звук возле памятника.

– Праздничное шествие будет? – интересуются журналисты.

– Надеюсь, вместе с вами пойдем, – улыбается Турчинов.

– Так запрещено же…

– Никто не может лишить нас права праздновать этот святой день. Жить нам не могут запретить. Быть гражданами нам не могут запретить!..

Сторонники оппозиции постепенно наполняют парк Шевченко.

“Нет политическим репрессиям! Свободу политзаключенным! Юле свободу! Зэка прочь!” – скандируют они время от времени.

Возле памятника Кобзарю человек в вышивке держит на руках мальчика лет пяти, тоже одетого в вышитую рубашку, и объясняет ему, почему люди здесь сегодня собрались...

Александр Тимошенко надеется на мировую общественность

Муж Тимошенко Александр тоже пришел к Шевченко. В СИЗО к жене его сегодня все равно не пускают – выходной. Журналисты расспрашивают о состоянии здоровья экс-премьера.

– Есть симптомы, озвученные раньше: кровоподтеки, синие сосуды на руках и ногах, но что это – без анализа крови окончательно понять невозможно, – говорит он.

Рассказывает, что врачу Тимошенко удалось только осмотреть пациентку, но анализ крови сделать не дали.

– Было из прокуратуры и выше указание – кровь никому не отдавать, кроме как в Министерство здравоохранения.

На такую процедуру Тимошенко конечно не согласилась.

– Кто верит в украинскую судебную систему? Уже, наверно, никто, – отмечает Александр Тимошенко. – Единственная надежда, либо Европейский суд, если они успеют это дело оперативно рассмотреть, либо будем надеяться на реакцию мировой общественности, которая может требовать от украинской власти соблюдения прав человека и Конституции… И европейские лидеры, и представители европейских организаций – все понимают, что этот процесс политический, что администрация президента вмешивается в судебный процесс и, понятно, диктует Кирееву, что делать дальше. И видно, что они очень спешат...

– Не оказывалось ли на вас какое-то давление со стороны спецслужб, политических партий, правоохранительных органов? – спрашивают журналисты.

– Не могу сказать, что оказывалось давление лично на меня, но на наших активистов, на моих друзей все время оказывают давление. На меня, вероятно, пока боятся.

Оппозиция объединилась?

Около 12.00 начинается митинг. Сегодня возле Кобзаря собрались руководители чуть ли не всех оппозиционных партий – здесь и Тарасюк, и Гриценко, и Тягнибок, и Соболев, и Турчинов, и Яценюк, и Стецькив, и Кириленко...

Не хватает Юры и Юли – им праздновать в этом году приходится за решеткой. Собственно, задержание Луценко и Тимошенко и сплотило на этот раз оппозицию. Но надолго ли?..

Первое слово предоставляют многолетнему узнику советских тюрем и лагерей, одному из авторов акта провозглашения независимости Украины Левку Лукьяненко, который сегодня празднует и собственный день рождения.

– Власть отгородилась от народа. Она показывает, что праздник независимости – это не ее праздник, – говорит он. – Они пиявки, которые всосались в тело украинской нации и сосут из нее кровь...

“Свержение режима конституционным путем...”

В этот момент со стороны памятника Шевченко какие-то мужчины в сопровождении милиции пытаются протесниться через толпу к постаменту. На полянке вокруг памятника их останавливают люди. Оказывается, это государственные исполнители пришли зачитать организаторам митинга решение суда о запрете пешего шествия по центру города, в частности по улицами Владимирской, Софийской, Михайловской.

Процитировав решение, они в конце концов уходят.

Турчинов зачитывает обращение к народу от Тимошенко.

“Власть Януковича создала, централизовала и взяла под контроль существующие в стране коррупционные потоки, она на них держится, ими питается и ради их сохранения пойдет на любые преступления. Все, кто в эту систему не включится, будут просто выброшены на мусорник. Потому для всех порядочных людей в Украине появляется выбор – или борьба, или путь в никуда. Свержение режима Януковича конституционным путем – это первое и безотлагательное условие для реализации всех других принципов оздоровления общества и национального развития Украины”, – цитирует он экс-премьера.

Лидер “Гражданской позиции” Анатолий Гриценко призывает к досрочным парламентским и президентским выборам в Украине.

– Мы требуем досрочных президентских и парламентских выборов. Не должно быть таких президентов, которые утром объявляют реформы, а после обеда по каталогам выбирают себе золотые унитазы, дорогие вертолеты и яхты. Не должно быть в независимой Украине парламентов, где сидит однорукий «смотрящий», а депутаты жмут на 10 кнопок, играя на пианино.

Бывший полевой командир-революционер Дмитрий Павличко настаивает – нужно избрать лидера.

– Юля – там (в СИЗО. – Авт.), а начальник штаба должен быть здесь. Мы ничего не сделаем пустыми речами и заявлениями… Сколько раз я просил прийти с желто-голубым флагом, зачем вы показываете свои партии?.. – риторически обращается он к присутствующим партийным лидерам, вызывая одобрительные аплодисменты толпы.

Резолюцию по окончании митинга произносит вице-спикер Николай Томенко.

– Власть нелегитимна и из-за своего антиукраинского характера – оккупационная. Мы требуем досрочных президентских и парламентских выборов, досрочных выборов киевского городского председателя и Киевского городского совета.

Дальше идет требование освобождения Тимошенко, Луценко и "других политических заключенных".

Турчинов призывает всех участников митинга выстраиваться в колонну.

– Мирным шествием пойдем в Администрацию президента, чтобы вручить им резолюцию митинга. И чтобы они собирали чемоданы, – говорит политик.

Люди высыпают на Владимирскую и выстраиваются возле университета Шевченко. Колонну возглавляют нардепы.

– Народ, только без мордобития, – призывает коллег Яценюк.

Разворачивают огромный желто-голубой флаг. Держа его по периметру, колонна двигается по Владимирской в сторону Богдана Хмельницкого.

На небе сгущаются тучи.

Власть постановила: нет – мирной процессии

Владимирская у Дома учителя перегорожена металлическими заборами, возле которых плотно в три ряда выстроились работники милиции.

Расстояние между колонной и милиционерами сокращается...

– Бандит заградился нашими сыновьями! – кричат женщины.

– Милиция с народом! – скандирует толпа.

До милиционеров остается шаг. И первые ряды его делают.

Под натиском колонны первый кордон милиции прорван.

Участники митинга подходят впритык к металлическому забору, за которым разместились несколько сотен бойцов «Беркута» в металлических шлемах и спецодежде.

Некоторым митингующим удается поднять один из металлических щитов, чтобы освободить проход. Мгновенно со стороны Хмельницкого бегут отряды милиции, подъезжают автозаки. За плотной живой изгородью милиционеров выставляют поперек всей Владимирской несколько грузовых автозаков, чтобы создать еще одну защитную границу и сделать невозможным проход несколькотысячной колонны участников митинга к Банковой.

– Здесь пройти без человеческих жертв будет очень тяжело, – вслух резюмирует мужчина за моей спиной.

– Революция! Это война! – то там, то здесь раздается из толпы.

Становится немного жутко.

– Пустили газ! – возмущаются участники оппозиционной поступи действиями милиционеров.

Фото LB.ua

Я увидела, как люди из первых рядов, держась за лицо, возвращаются назад...

Кроме автозаков, прямо на проезжей части улицы Владимирской остановились около десятка автобусов, наполненных бойцами спецотрядов МВД.

После неудачных попыток прорвать милицейский кордон оппозиционное шествие останавливается возле него.

Турчинов призывает сотрудников милиции пропустить колонну:

– Милицейские начальники, не совершайте преступных действий. Мы требуем нас пропустить, – выкрикивает он в мегафон, в то же время прося участников митинга не прорываться сквозь границу. – Стоим. Милиция ожидает провокацию.

– Вот дожились, людей мирных не пускают! – возмущаются в толпе.

– Боятся! Сплачиваются люди!

– Вот нам власть сделала праздник.

Ожидание затягивается. Организаторы-оппозиционеры решают не провоцировать столкновения и мирно разойтись.

Турчинов призывает всех прийти на концерт.

– Придем на Майдан с нашим флагами, с нашими лозунгами "Свободу политзаключенным". И поможем им праздновать под попсу, – говорит он.

Сбор объявляют на Площади на 17.00.

“Юле свободу!”, - лине пісня ця...

Спуститься к Хрещатику сложно. Все столичные улицы, которые ведут от парка Шевченко к Хрещатику и Майдану Независимости, перекрыты металлическими заборами и кордонами милиции. На пересечении бульвара Шевченко и улицы Терещенковской проход почти полностью перекрыт живым кордоном. Поэтому людям приходится протискиваться по одному по тротуару с левой стороны бульвара Шевченко.

В 17.00 на Майдане начинается концерт. Несколько сотен сторонников оппозиции под центральной сценой уже здесь. “Юля – наш президент! Юле свободу!” – выкрикивают они.

Оркестр вооруженных сил Украины исполняет попурри из украинских песен.

“І у синю даль, понад горами лине пісня ця”, – затягивают военные.

“Свободу политзаключенным”, – фоном звучит скандирование митингующих, растворяясь в шуме.

Майдан заполняет какофония.

С мощной техникой даже голосистым сторонникам оппозиции соревноваться тяжело.

В конце концов они двигаются к палаточному городку возле Печерского суда, где и завершают митинг, призвав единомышленников прийти завтра в 8 утра к суду, где опять продлится процесс над Тимошенко.

Анна Ященко

Фото автора и УНИАН/LB.ua