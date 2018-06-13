Депутат Госдумы: В Кремле поняли, что грубое вмешательство в украинские выборы никому на пользу не идет

На вопросы УНИАН ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, представитель фракции «Родина» Сергей Глазьев, известный тем, что, в отличие от остальных коллег по парламенту, позволяет себе сдержанную критику Президента Путина.

ОБСЕ ЗАНЯТА ТЕМ, ЧТО ЛЕЗЕТ РАЗБИРАТЬСЯ В НАШИХ КОНФЛИКТАХ, В КОТОРЫХ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вопреки мнению Ваших коллег по Думе, полагающих, что россиянам на парламентскую ассамблею ОБСЕ в Киев ехать не нужно, делегация Госдумы все же приехала. Как Вы оцениваете сессию ОБСЕ, которая прошла в Киеве?

Работой ОБСЕ никто в Москве не удовлетворен. Деятельность этой организации во многом утратила свой смысл. Резолюции, которая принимается на Парламентской Ассамблее ОБСЕ, никакого практического значения не имеют. ОБСЕ занята тем, что приезжает к нам проводить мониторинг выборов, хотя к себе при этом не пускает. Еще лезут разбираться в наших конфликтах, в которых ничего не понимают. И вызывают нарастающее раздражение не только в России, но и в других постсоветских государствах. Я лично не в восторге от парламентской ассамблеи ОБСЕ. Но не ехать в Киев было нельзя. Потому что, если бы мы решили совершить демарш в отношении ОБСЕ и продемонстрировать наше недовольство работой этой организации, то нужно было бойкотировать сессию в Брюсселе – европейской столице. Мы не имели права бойкотировать сессию в Киеве, так как украинская сторона это восприняла как недружественный шаг со стороны России.

Впервые парламентская ассамблея ОБСЕ проходила на территории бывшего Союза, и мы были обязаны в ней активно и энергично участвовать. Нынешняя сессия оказалась достаточно пустой, была принята надуманная декларация по поводу энергетической безопасности и Беларуси. Оба вопроса с бородой, ничего нового в них внесено не было. По энергетической безопасности нам было рекомендовано ратифицировать энергетическую хартию. Ту самую, которую до сих пор не ратифицировала Америка. А по Беларуси был предъявлен известный набор замечаний, который ОБСЕ неоднократно рассматривала и принимала.

Мне кажется, намного более актуальными были бы вопросы борьбы с нацизмом и реваншизмом в Европе. Мы видим, как некоторые деятели подвергают ревизии итоги Нюрнбергского трибунала, пытаются оправдать нацистских преступников, идет реабилитация гитлеровских пособников, возникают неофашистские организации. Вот это как раз серьезная проблема, которая должна нас всех волновать.

Какой вопрос российско-украинских отношений Вы считаете самым болезненным?

Это вопрос формирования наднациональных органов, которые нам нужны для формирования ЕЭП. Есть много чувствительных вопросов в наших отношениях. Но мы не сможем продвинуться в их решении, пока не продвинемся в главном – в восстановлении нашей экономической и гуманитарной интеграции. Мы должны продвинуться во взаимопонимании необходимости формирования ЕЭП и всех структур, которые должны обслуживать это пространство. И в понимании сохранения безвизового режима для перемещения людей.

Вы даже высказали мнение, что штаб-квартира этой структуры может находиться в Киеве. В официальной Москве все согласны на это?

Ну, находятся же органы управления СНГ в Минске...

Это две большие разницы. СНГ уже мертв, его нет. Нам осталось только оформить бумаги про то, что его нет.

Я не соглашусь. В рамках СНГ действует зона свободной торговли, в создании которой я участвовал. Благодаря этой зоне сегодня не надо платить импортных пошлин и нести массу обременений, связанных с торговыми барьерами. Нам удалось сохранить основу для ЕЭП – бестаможенное перемещение грузов и безвизовое перемещение людей. И эту основу нужно сохранить.

Наднациональные органы могут располагаться в любом месте. И если украинская сторона внесет предложение, чтобы эти наднациональные органы находились в Киеве, аргументов выступать против у нас не будет. А почему мы бы и нет? Ясно, что российский таможенный комитет может быть против, в силу разных ведомственных интересов, но с точки зрения интересов страны мы обязаны проявлять уважение к другой стороне и идти навстречу пожеланиям партнеров по переговорам.

РОССИЙСКИХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ НАДО БЫ КУДА-ТО ЭКСПОРТИРОВАТЬ, НО НИКТО, КРОМЕ КИЕВА, ИХ НЕ ПРИНИМАЕТ

Кого будет поддерживать Кремль на украинских выборах в парламент?

Особого интереса в Кремле к украинским выборам нет. Это связано с определенным разочарованием в результатах предыдущих выборов и в неуверенности в партнерах. В Кремле извлекли определенные уроки из предыдущих выборов и поняли, что явное грубое вмешательство никому на пользу не идет. И мы столкнулись с этим не только в Украине, но и в Абхазии. Тактика, которую избрали «натовцы», и которая заключалась в персональной обработке разных влиятельных людей и активной поддержке пронатовских сил изнутри оказалась гораздо более эффективной.

Сторонники интеграции с Россией, получили моральную поддержку из Москвы, но не получили реальных ресурсов для воздействия на общество, а пронатовские силы, потратив в десять раз меньше денег, использовали целую сеть организаций, инструментов, технологий для весьма эффективной обработки общественного мнения. Те политические технологии, которые действуют в Москве, абсолютно не подходят для украинской ситуации. Они и для российской-то не подходят. Эта вся армия политтехнологов, которая кормиться вокруг Кремля, это наша проблема. Их надо бы куда-то экспортировать, но никто кроме Киева их не принимает. Лучше было бы их отправить в Вашингтон или Брюссель. Пусть они бы там позанимались выборами. Российские политтехнологи – это, в конце концов, одна из главных проблем нашей собственной российской ситуации. Это люди, которые за деньги готовы говорить на черное белое, и наоборот.

Вопрос о втором государственном языке, который любит педалировать Россия... Не лучше ли бы было, если бы для установления новых российско-украинских социокультурных, исторических и духовных связей, наши дети и внуки изучали русский язык потому, что они его любят, а не потому, что Россия подогревает настроения людей, которые не хотят учить украинский?

Я не думаю, что со стороны России есть недоброжелательное отношение к украинскому языку. Я и сам учился в украинской школе. И трудно спорить с тем, что в советское время была создана благоприятная среда для развития национальных языков.

Формально…

Нет, не формально. Я не думаю, что украинский язык и литература развивались бы так, как они развиваются сейчас, если бы в СССР не велась политика поддержки национальной культуры в республике.

Тогда был разработан алфавит для среднеазиатских республик…

Но ведь дети в Украине во многом отрезаются от русской культуры и литературы. Молодые люди пишут на русском языке с серьезными ошибками. Те люди, которые пытаются искусственно сузить языковое разнообразие, работают против собственного народа.

Два с небольшим года назад украинская Соцпартия заключила какой-то альянс с российской партией «Родина». Отдельные советники Мороза тогда фыркали: зачем, мол, ему одиозный российский шовинист Рогозин. Но потом нашли какое-то смягчающее обстоятельство: ведь в «Родине» есть такие серьезные люди, как Глазьев… Как идет сотрудничество «Родины» и СПУ? Почему вместо того, чтобы уйти в оппозицию или в независимые эксперты Вы торгуете интеллектом в такой непрестижной рогозинской структуре?

Сама постановка вопроса не очень корректна. Позволю себе предысторию. «Родина» как избирательное объединение Народно-патриотический союз была создана лично мной.

Говорить, что она рогозинская – неправильно. У нас в коалицию входило три партии официально, три партии по решениям, и участвовало более сорока общественных организаций. Это была широкая коалиция. Если мы говорим о Партии российских регионов, которая была переименована в «Родину», то я вышел из нее как раз в тот момент, когда они решили присвоить себе название всего блока. Я выступил против на партийном съезде с критикой, чтобы партия не присваивала себе название блока, но руководство Партии российских регионов присвоила себе название, действуя по сговору с кремлевской администрацией. Сейчас эта партия сменила руководство и название, теперь она называется «Справедливая Россия». Бабаков, который руководит партией, был инициатором подписания межфракционного соглашения между фракцией «Родина» и фракцией Мороза в Верховной Раде. К сожалению, соглашение было политическим, мы так и не установили тесные межфракционные связи. Но я считаю, что такие связи нужно поощрять.

В АВТОРИТАРНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ ПАРЛАМЕНТ – СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, А НЕ ОРГАН ВЛАСТИ, КАК В УКРАИНЕ

Российские политики очень активно дают оценки тому, что происходит в Украине. Мы не обижаемся, все публикуем…

Но отдельных людей выдворяете из Украины.

После всего, что Затулин вытворял, и то – теперь ему въезд разрешили…

Не только Затулин…

Если бы украинские граждане позволяли себе такую антироссийскую риторику в России, вы бы их с конвоем вышвырнули.

Я не соглашусь. Самый ярый русофоб – это господин Бжезинский. Здесь в Украине и близко нет человека, который бы так ненавидел Россию, который так открыто и последовательно призывает к антиконституционному перевороту... И он приезжает в Россию, его принимают. Хотя его давно следовало бы привлечь к уголовной ответственности.

Вы бы и привлекли, если бы он имел украинское, а не американское гражданство…

Да ну что вы!

Вы серьезный ученый, экономист. Я читала ваш сайт… Интересная цитата оттуда: «Немцов и Гайдар – губители русского народа. Им надо перед ним каяться, каяться и каяться». Публичное покаяние Немцова и Гайдара – это что, новая концепция научной экономической мысли?

Мой сайт – это масс-медиа. И там публикуются не только мои материалы. Я не несу ответственность за то, что пишу не я.

Немцов принимал участие в Оранжевой революции и, насколько я знаю, он глубоко разочарован во всем, что происходит. Я говорил с ним. Он разочарован, что не оправдались революционно-романтические ожидания…

Вы нам советуете, как правильно строить демократию… Тем не менее, лично Вы сказали, что партийные списки на российских выборах согласовываются в Кремле. Явлинский и Немцов считают, что у вас выборов нет, что у вас победители назначаются…

А у нас нет демократии. Не потому что ее Путин узурпировал, а потому что ее Ельцин расстрелял в 1993 году. Тогда парламентаризм закончился. У нас парламент – совещательный орган, а не орган власти, как у вас. И фактически после расстрела парламента в 1993 году в России создано типичное авторитарно-бюрократическое государство, где вся власть в руках у одного человека.

Путин лишь воспользовался ельцинским политическим наследием. Он максимально полно реализовал в своем понимании те рычаги власти, которые он получил от Ельцина. И которые Ельцин, возможно, не планировал, использовать. Мы не хотим учить вас, мы обращаем внимание на собственный горький опыт, который мы получили после расстрела Верховного Совета. Ростки демократии легко растоптать, а дать им взойти снова может и не получиться. В 1993 году Россия утратила такие важнейшие механизмы, как разделение властей, как свободные выборы и как свобода прессы. Это произошло тогда, и спустя десять лет мы не можем это восстановить. Потому что авторитаризм утвердить легко, а преодолеть сложно. У власти логика проста: если есть сила, то ума не надо.

В Москве правоохранительные органы на одного митингующего выставляют три омоновца. Это ведь позор! Вот так действует наша демократия. И мы предостерегаем наших украинских друзей, что они могут наступить на те же грабли. Ющенко вышел за пределы Конституции и угрожает применением силы…

И мы видели применение силы при попытке захватить прокуратуру.

Силу применил министр внутренних дел, который завел туда «Беркут». И завел потому что хотел помешать представить нового генпрокурора.

В бизнесе это называется рейдерство, когда в акционерную кампанию приходят люди, которые хотят посадить туда нового генерального директора. И это считается противозаконным.

Вы лучше знаете ситуацию. Но нам все, что тут происходит, очень напоминает ситуацию 1993 года. Мы прошли все те же этапы, включая блокаду конституционного суда… Начинается мобилизация силы, которой компенсируется недостаток легтимности.

В ОКРУЖЕНИИ ЮЩЕНКО ЕСТЬ ОГОЛТЕЛЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВОЗЬМУТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ

Ничего подобного вы не прошли, это старая песня, которую в России поют еще со времен Помаранчевой революции. Вы прошли гражданскую войну… Ющенко – не российский правитель и никогда не даст приказ расстрелять парламент…

У нас расстреливать парламент дал не Ельцин, а Грачев. И этот приказ даже не был подписан, это было устное распоряжение. Армия как бы сама вышла и расстреляла Верховный Совет средь бела дня. Если уж власть вышла за пределы легитимности, то там не церемонятся. И ставить свои подписи никто не будет. А в окружении Ющенко есть такие оголтелые люди, которые возьмут на себя ответственность и за применение силы.

Другая тема… Надо ли понимать, что цена в 230 долларов на газ окончательная?

Надеюсь, что нет. Многое зависит от позиции украинской стороны. Если украинская сторона последовательно поставит вопрос о вхождении в ЕЭП при условии, что цена на газ будет формироваться по тем же правилам, что и для российских, то все можно развернуть.

Если мы окончательно переходим на коммерческие отношения, то насколько серьезно будет вестись подготовка по выводу флота из Севастополя?

В России ведется работа по обустройству порта в Новороссийске. Это не секрет: причалы там строятся. Черноморский флот носит символическое и воспитательно-образовательное значение. Мы не будем вкладывать огромные деньги в строительство новой базы Черноморского флота. У нас основные расходы ведутся на других театрах, это Северный и Тихоокеанский флот. Черноморский флот это символ, пример для молодежи, база для обучения. Не думаю, что в Новороссийске сможем создать что-то подобное Севастополю. Просто корабли надо куда-то ставить. До 2017 года мы сумеем найти окончательное решение.

Лана Самохвалова