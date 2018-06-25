Свидетель возвращения Януковича-младшего домой: Любой журналист взял бы камеру

Я задержалась на работе. А моя подруга проходила мимо всей этой сцены, позвонила мне и сказала, что там такое происходит. Просто поделилась впечатлениями. Я выбежала на улицу и все это сняла…

Журналистку, которая на днях сняла “возвращение домой” сына президента, народного депутата Виктора Януковича-младшего зовут Анна Грабарская. Она представляет общественную организацию "Новый Гражданин". Мы попросили госпожу Грабарскую ответить на несколько вопросов.

Анна, как вам удалось стать свидетелем такого события – ведь не каждый день журналист видит в таком состоянии сына президента?

Это просто случайность. Нельзя предугадать, когда мимо окон твоей работы будет проходить политик, лицо державы, так сказать, в нетрезвом состоянии.

Вы вышли с работы и случайно встретили Виктора Януковича-младшего?

Нет. Я задержалась на работе. А моя подруга проходила мимо всей этой сцены, позвонила мне и сказала, что там такое происходит. Она не думала, что я осталась на работе, не думала вообще, что я выйду снимать. Просто поделилась впечатлениями. И я, зажав телефон между плечом и ухом, быстро схватила камеру, выбежала на улицу и все это сняла.

И вас не заметила охрана сына-депутата?

Нет, не заметили. Я снимала где-то с 10-15 метров. Стояла, держа камеру на уровне пояса. Не думаю, что они меня идентифицировали как человека с камерой.

Они шли в сторону дома, в котором проживает Виктор Янукович-младший. Поскольку в этом доме есть подземный паркинг и лифт, то, как говорят, он обычно выходит из машины и сразу поднимается на лифте в свою квартиру. А вот с улицы он, наверное, не узнал свой дом и хотел зайти во все двери, которые там были. Там, кажется, был мебельный салон, какие-то коммерческие учреждения. Его друзья пытались его направить в нужном направлении. Но это было довольно сложно.

В которому часу это произошло?

Это было после восьми вечера.

Вы подписались под видео собственным именем. Не боитесь давления или угроз в свой адрес?

Я не понимаю, почему на меня должны оказывать какое-то давление. Думаю, никакого давления в данной ситуации не может быть.

Это не была какая-то спланирована акция. Я не спровоцировала всю эту ситуацию. Я просто стала свидетелем и потом обнародовала видео.

Я – журналист. И любой журналист на моем месте взял бы камеру и стал снимать. С другой стороны, на моем месте мог быть любой другой человек, который проходил бы мимо, узнал Януковича-младшего, достал бы свой телефон с камерой и снял.

Это вопрос не ко мне. А к людям, которые на моих глазах попали в такую ситуацию.

Почему я решила распространить это видео? Ситуация, в принципе, бытовая – пьяные люди возвращаются домой. Но я считаю, что первые лица государства - лакмусовая бумажка состояния общества. Я как член общественного партнерства “Новый Гражданин”, сознательный гражданин, считаю, что мы должны создавать резонанс вокруг таких ситуаций. Если эти люди могут вести себя так на виду у всех, нецензурно выражаться в общественном месте – это свидетельство того, что что-то нехорошее происходит в этом обществе.

А как они вели себя?

Они ругались. Но они были скорее милые, чем агрессивные. Если бы это были обычные парни, которые шли по улице под хмельком после какой-то пирушки и перепутали двери своего дома, я бы лишь посмеялась. Но это публичные люди, народный депутат... Потому это недопустимо.

Яна Солнцева