Тимошенко утверждает, что прослушка ее разговора с Ющенко - подделка

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что появление в Интернете записей якобы ее разговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО является «грязными предвыборными технологиями».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Таких разговоров не было. Я думаю, что это старт избирательной кампании и старт грязных технологий», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув при этом, что у нее с Президентом полное взаимопонимание.

Напомним, что несколько дней назад в Интернете появились записи и расшифровки, якобы, имевшего место телефонного разговора Президента с лидером БЮТ. В разговоре Виктор Ющенко в довольно резкой форме высказал претензии к Юлии Тимошенко по поводу содержания одного из ее интервью. А также обвинил Тимошенко в стремлении занять его место.