Что стоит за слиянием вузов от Табачника?

Медленно, но уверено Минобразования "сливает" вузы – борется с их количеством путем присоединения друг к другу. Во Львове Госинститут новейших технологий и управления “влили” в “Политех”. Кировоградская Государственная летная академия Украины стала частью НАУ. Государственный университет информатики и искусственного интеллекта интегрировали в Донецкий национальный технический университет. Этот перечень можно продолжить. Какова цель укрупнения вузов и каким образом уменьшение их количества отразится на качестве образования, попробовал выяснить УНИАН. У Табачника хотят централизации Еще в марте министр образования Дмитрий Табачник заявил: «До конца этого учебного года мы в Украине добровольно объединим почти 50 учебных заведений университетского уровня».

Можно представить, как какой бы то ни было ректор “добровольно” соглашается лишиться руководящей должности и в лучшем случае получить кресло директора института во вновь созданной структуре.

А уже в мае главный педагог каким-то образом вычислил собственное «идеальное соотношение» числа университетов к количеству жителей, подытожив, что для обеспечения образовательных потребностей населению Украины будет достаточно 90 высших учебных заведений. Мол, в Италии на 60 миллионов населения приходится 65 университетов, в Испании на 45 миллионов - 60, в Великобритании на почти 61 миллион - 142, а в Украине на 47 миллионов - 240 вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации.

Мы спросили в Минобразования: по какому критерию они “сливают” вузы, грозят ли сокращения научно-педагогическим работникам и какая связь между укрупнением вузов и улучшением качества образования?

У Табачника рассказали, что планируют проводить “оптимизацию” в два этапа: на первом все вузы, подчиненные разным министерствам и ведомствам, должны перейти в сферу управления Минобразования; на втором же произойдет собственно укрупнение вузов “путем их объединения и создания университетов регионального типа”.

“Министерство образования и науки последовательно выражает свою позицию относительно необходимости централизации управления системой высшего образования, которую необходимо осуществить в условиях дефицита бюджетных средств на ее содержание и предусмотреть дальнейшее уменьшение количества центральных органов исполнительной власти, в сфере управления которых будут находиться высшие учебные заведения разных уровней аккредитации..., – было сказано в ответе министерства. – На сегодня 35 министерств и ведомств имеют в подчинении высшие учебные заведения. Такого фактически децентрализованного управления высшим образованием в мире нет. Малочисленность контингента студентов в подавляющем большинстве высших учебных заведений и их распыленность по подчинению привели к неэффективному управлению системой высшего образования и ее экономического функционирования. Все это негативно отражается на качестве подготовки специалистов и обеспечении их конкурентоспособности на отечественном и европейском рынках труда”.

В Минобразования говорят, что слияние вузов в Украине будет происходить по “криворожскому опыту”, где объединили технический, педагогический и экономический университеты, их филиалы, а также два научно-исследовательских института. Рекламируя опыт Кривого Рога, чиновник Минобразования даже «открыл» в Украине еще одну область – Криворожскую. В ведомстве отметили, что сегодня в Украине функционирует 854 высшее учебное заведение, из них 369 - ІІІ-ІV уровней аккредитации всех форм собственности и подчинения, из которых государственной формы собственности - 228, в том числе 148 университетов, 48 академий и 32 института.

В Министерстве также заверили, что при слиянии вузов необходимости в сокращении работников не возникнет. “Напротив, создание больших, мощных кафедр может обеспечить расширение спектра специальностей нового вуза и, как результат, увеличит контингент студентов”, – утверждалось в ответе.

Увидим...

О “добровольном” объединении Находясь на родине Гоголя и Котляревского, Табачник заявил, что Полтавщине хватит 3 университетов. Интересно, каким образом будут достигать такого “оптимального” варианта: аграрную академию будут сливать со стоматологической, педагогический университет с техническим, да и еще военный институт туда прибавят бонусом?..

Министр говорит, изменения вскоре начнутся в вузах Луганска, Чернигова, Херсона.

Но пока одни ректоры “сливаются”, другие педагоги открыто протестуют.

В управлении образования и науки Луганской ОГА убеждены, что в области нет необходимости в объединении вузов.

«По нашим подсчетам, по числу студентов, которые получают высшее образование на 10 тысяч населения, Луганская область в Украине занимает 10 место, а по числу студентов на один вуз, то есть по плотности студентов, мы находимся на 2 месте в Украине. То есть в принципе, система вузов в Луганской области – оптимальная», – заявил заместитель начальника управления образования и науки ЛОГА Александр Востряков.

А мореходное училище в Херсоне взялись отстаивать местные депутаты. Народные избранники убеждены, что «мореходное училище рыбной промышленности должно остаться именно херсонским вузом», а не стать отдельным структурным подразделением Керченского государственного морского технологического университета. Депутаты уже написали обращение министрам аграрной политики и образования.

Процесс слияния уже зацепил и родной для президента Донбас. Там под оптимизацию попадает Горловский пединститут иностранных языков. Он вместе со Славянским педуниверситетом (а впоследствии к ним могут присоединить Донецкий институт последипломного образования и профтехучилища) должен стать частью будущего Донбасского педагогического университета.

Об “оптимизации” их вуза в интервью местной прессе рассказал сам ректор Горловского государственного педагогического института иностранных языков Виктор Докашенко – “процесс выработки решения был длительным и болезненным”. На вопрос, “Пытались ли вы как ректор отстоять самостоятельность вуза?”, господин Докашенко сказал, что ему бы не хотелось отвечать, мол, он “сделал все, что мог”.

Мы также пообщались с сотрудником Горловского пединститута иностранных языков, который по понятным причинам пожелал остаться неназванным.

– Мы теряем самостоятельность. Никто не знает, что за этим последует. Никто не знает механизма, как это будет делаться: как будут сливаться эти кафедры, куда кого будут переносить. Если кафедра английского языка, скажем, будет у нас, то каким образом преподаватели Славянского университета каждый день будут ездить в Горловку за 120 км.? По моим подсчетам, где-то 40% работников нашего Института в случае объединения сократят. Арифметика простая – хотят сэкономить средства, вероятно, будут сокращать и количество корпусов. Я не знаю, кто будет председательствовать в новом вузе, но я знаю, что в Славянском университете уже давно нет ректора – там и.о. Поэтому в случае объединения вместо того «и.о.» во главе новообразованного вуза Минобразования может поставить лояльного себе ректора. Но эта “оптимизация” вызывает больше вопросов, чем ответов.

– А почему же тогда ваш педколлектив поддержал это объединение?

– Решение коллектива было добровольно-принудительным. Вышел ректор, сказал, так и так, нужно объединяться. Люди согласились. У нас еще хорошая советская школа.

Слияние ради выслуги и имущества Идея сокращения количества вузов не нова. Но почему за нее взялись именно сейчас?

– Я еще в 2008 году видимо одним из первых начал говорить о необходимости сокращения количества вузов, и я сегодня стою на том, – рассказывает директор Центра тестовых технологий мониторинга качества образования Игорь Ликарчук. – Но собственно университетов – вузов III-IV уровня аккредитации – у нас немножко больше, чем 350, остальные – это все бывшие техникумы, училища. Если мы говорим о том, что много 350, то на основании каких критериев мы говорим, что это много? У нас где-то проводилось серьезное мониторинговое исследование? У нас изучалось общественное мнение, мнение потребителей образовательных услуг? Нам предлагают квадратно-гнездовой путь сокращения вузов. Сели разделили страну на квадраты, где-то одно гнездо, вокруг которого будут стягивать вуз, где-то другое. Я не представляю себе объединения технических и педагогических вузов. О чем будет говорить Ученый совет?.. С этого нужно что-то иметь. Я не хочу говорить о каких-то конкретных материальных дивидендах. Но если решать вопрос квадратно-гнездовым способом, будут любимчики и не любимчики. Если будут любимчики – будет формироваться та прослойка людей, на которых можно опереться и которые поддерживают все. Что мы и видим сегодня – когда 600 советов вузов поддерживают явно непутевый закон о высшем образовании.

– Первый вывод, который напрашивается, вся эта “оптимизация” – это перетасовка колоды руководителей вузов и установление контроля над материальными объектами этих высших учебных заведений, – считает председатель правления ГО «Центр образовательного мониторинга», экс-заместитель министра образования Павел Полянский. – До сих пор все соглашались, что количество вузов должно быть меньше. Однако, когда дело доходит до практики, возникают проблемы. Самая первая – на стадии переподчинения всех вузов Минобразования, потому что другие министерства обычно не хотят лишаться весьма привлекательных объектов недвижимости. А если речь идет об аграрных или военных вузах, то это еще и огромные земельные участки... Меня удивляет, когда называются конкретные цифры, что до конца года или за несколько лет должно быть столько-то вузов объединено. Мне кажется, под эти цифры, как по плану, будут подгоняться административным методами все эти процессы.

Еще одна цель этого широкомасштабного укрупнения ВНЗ – показательность, имитация реформ так сказать.

В мае Президент Виктор Янукович заявил: «Нужно решительно идти путем укрупнения учебных заведений», заметив, что в мелких учебных заведениях невозможно получить надлежащее образование.

Учитывая явно неблагоприятную для своего кресла ситуацию, даже угрозы об отставке со стороны президента, господин Табачник очевидно горит желанием отрапортовать перед главой государства, что все происходит “по вашему хотению”.

Только вот повышение качества образования и уменьшение числа вузов – процессы явно не прямо зависимые. Да и экономия бюджетных средств выглядит сомнительной, если все преподаватели и корпуса останутся. На чем же экономить будут? На еще меньших зарплатах?..

Об эволюционном пути Не так давно на одной из конференций господин Табачник заявил: “В Украине есть 100 вузов, где число заявлений о поступлении было от одного до тринадцати. И это только заявления о поступлении, что уж говорить о конкурсе...”.

Интересно, почему бы не начать оптимизацию именно с них? Вузы, в которые не идут абитуриенты, соответственно не имеют права получать госзаказ, поэтому им остается единственный путь – умирание. Эдакая естественная “оптимизация”. Но министерство почему-то активно прибегает к практике оксюморонов (сочетания несовместимого), когда вокруг одного вуза объединяют несколько.

– Есть эволюционный путь – введите раздел государственного заказа на конкурсных принципах при участии потребителей образовательных услуг – и через 3-4 года количество вузов сократится без каких бы то ни было административных усилий, – заверяет Игорь Ликарчук.

Павел Полянский тоже убежден, что единственный эффективный управленческий способ коррекции количества университетов – это смена системы лицензирования и аккредитации, которая должна быть выведена из-под монопольного подчинения Минобразования, быть открытой и осуществляться при широком участии общественности.

Анна Ященко