Дефицит третьей силы

Тема “третьей силы” для Украины не нова, но именно сейчас она почему-то напрочь отсутствует в информационном пространстве, связанном с выборами.

Похоже, это как раз тот случай, который лучше всего иллюстрирует искривление украинского политического рынка. Когда спрос, и незаурядный, на новый качественный электоральный “товар”, то есть мощную политическую силу, в обществе есть, а предложения – нет. Типичный советский дефицит.

Напомним несколько известных факторов повышенного спроса.

Значительное разочарование “оранжевого” и “сине-белого” электората в последствиях деятельности этих двух лагерей.

Потасовка в середине избирательных “монстров”, а также их зацикленность на критике друг друга, что оставляет вне границ их внимания так называемого “лесника”.

Несколько пустых (особенно после последних событий) идеологических ниш – как левых, так и правых.

Постоянные социологические данные, которые сохраняются еще с прошлых избирательных кампаний, касательно примерно 40% избирателей, которые колеблются относительно поддержки фаворитов...

Плюс явно “тепличные” условия, сохраненные двумя ключевыми оппонентами текущего политического процесса для остальных конкурентов: низкий трехпроцентный барьер прохождения в ВР, свободный доступ к СМИ, включая кучу ток-шоу в прямом эфире, растянутый на месяцы агитационный период досрочных выборов, которые в этом смысле тяжело назвать действительно досрочными.

И больше: нововведение в виде 50-процентного барьера явки избирателей, если оставить теоретизацию на предмет общей его демократичности, – повышает спрос на политический “товар”, который не оставил бы избирателей безразличными и привел их на участки...

Казалось бы, при таких условиях Украина уже должна была бы получить если не одну, то, по крайней мере, две-три действительно мощных новых партии, которые имели бы перспективу если не разбить на выборах обессиленных взаимными стычками “монстров”, то по крайней мере существенно потеснить их на электоральном поле и, соответственно, в будущем парламенте.

Конечно, из-за цейтнота речь идет не о новых юридических структурах. Но в Украине и так довольно политических партий, зарегистрированных в Минюсте, поэтому не в регистрации проблема.

Вместо этого имеем несколько аутсайдеров выборов 2006 года, которые имели все шансы создать настоящий реванш для себя и колоссальный рывок в политической структуризации, и в конечном итоге разрешении политического кризиса, – для общества.

Но их лидеры хотя и активно посещали “Свободу слова” господина Шустера, да и другие эфиры, – и никоим образом не продвинулись хотя бы в постановке, казалось бы, такого естественного для них сразу после выборов задания.

А именно – создать для начала мощную внепарламентскую оппозицию, которая “растворилась” бы в среде гражданского общества, а затем смогла бы использовать все его ресурсы для собственной победы.

Вместо этого аутсайдеры начали было “блокироваться” именно по принципу оскорбленных и обворованных (в процентах на предыдущих выборах), а затем и совсем потеряли какую-то общность. После создания коалиции и правительства Януковича – расслабились. А во время противоборства Президента и премьера вокруг полномочий как-то совсем притихли...

Поэтому не удивительно, что в настоящее время максимальная роль, которую отводят им социологи, – это соревнование за вытеснение одной из этих старых партий из потенциального состава ВР социалистов Мороза. Соответственно и дело политологов – определить, которая из этих возможных “позолоченных акций” будет способствовать формированию коалиции, но опять же – то ли “оранжевой”, то ли “сине-белой”...

Есть одно более-менее понятное объяснение, почему аутсайдеры предыдущих выборов так странно выпускают предоставленный им шанс. Это – сомнение в законности преждевременных выборов, объявленных известными указами Президента.

Можно было увидеть, что после первого указа, когда от Ющенко ожидался избирательный “блиц-криг”, лидеры НДП, НПУ, “Вече” и некоторые другие несколько оживились и выразили очевидное желание принимать в них участие.

Но дальше, когда началась тяжелая “окопная война” сторонников и противников этих выборов, аутсайдеры растерялись. И единственное, на что оказались способны, – это инициация “миротворческих” круглых столов, да и то по большей части под лозунгом “соблюдения законности”, что автоматически поставило их просто по определенную сторону “баррикад”.

Конечно, вопрос законности выборов – важен, а желание не сделать фальстарт – понятно.

Но не поняло, чему именно аутсайдеры предыдущих выборов не поставили себе целью, как и всякая политическая сила оставаясь всегда отмобилизированными на следующие гонки, – перевести внимание общества на другие текущие проблемы общественной жизни. И построить на этом системный пиар – “Паблик рилейшнз” чистого белого цвета.

Да и кому, как не им, было продемонстрировать Украине настоящие новые лица в своих партийных рядах, чтобы поставить жирный крест на надоевших взаимных упреках оппозиции и коалиции по поводу списков?

Впрочем, чуть позже стало понятно, что участие в спорах о законности преждевременных выборов, – такой же торг за принадлежность к тому или другому лагерю, как это - более откровенно – происходило в ситуации с ПППУ.

Скажем, лидер “Вече” госпожа Богословская элементарно получила себе должность в правительстве, причем ей не помешало присутствие в нем на главном месте бывшего носителя ею же вымышленного термина “азаровщина”...

Очень грустная эта история, поскольку “Вече” якобы молилось на интересы среднего класса. Теперь ему указано его место при интересах большого капитала.

Явно застрял в своей “миротворческой” нише и вице-президент НАНУ господин Литвин. Он и сам, отдадим ему должное, признает, что с позиции посторонного наблюдателя критиковать виновников кризиса из обоих лагерей – легко. Так брался бы за сложное дело: кому же еще, как не научным работникам, писать такие ожидаемые стратегические программы? Но дальше лозунга “думать о народе” дело не пошло.

Эта история доказывает избирателям, что, хотя на тему ведущей роли научных работников и интеллигенции можно без устали толочь воду в ступе, но от их “думания” ни одного реального опережающего, “инновационного” политического проекта в наших условиях ожидать не следует. Тем более что собственно мощные политики из этой “академически-народной” партии давно пристроились на приличные должности, в том числе и в абстрактно критикуемом лидером партии “сине-белом” правительстве.

Но эти два примера, по крайней мере, не вызывают большого удивления. Они как были, так и остались мелкими лидерскими проектами, которые шага не могут ступить даже ради роскошных перспектив, но вопреки амбициям первых лиц.

А вот отсутствие прогресса у такой партии, как НДП, удивляет. По крайней мере сразу после проваленных по понятным причинам предыдущих выборов это чуть ли не единственная политическая сила, которая официально выполнила нормальное, хоть и неформальное требование партийной демократии – изменение руководства.

Уже одного официального утверждения лидером партии госпожи Супрун, которая демонстрирует действительно альтернативный современным крикунам стиль полемики, а также свежую в своей убедительности аргументацию “банальных истин” текущей экономики, – достаточно, чтобы ожидать дальнейших успешных шагов...

К сожалению, именно о шагах ничего не слышно. Да, бывшая “партия власти”, когда эта власть принадлежала исключительно постсоветским бюрократам и партфункционерам, – как и другие аутсайдеры гонок 2006 года, стала “донором” части своих руководящих кадров для новейшей партии власти, Партии регионов. Но, учитывая вышеупомянутое обновление руководства НДП, утрату таких лиц, как сначала Кушнарев, а затем и Толстоухов, можно было бы считать лишь желаемой “очисткой”...

Возникает впечатление, что с ними ушел и славный “админресурс”, без которого даже новый яркий лидер – ничто.

И социология это подтверждает. Даже если делать поправку на качество самого социологического рынка, – мощный рывок “новичков”, или, тем более, обновленных “старичков”, она бы не могла проигнорировать.

Приходится сделать не слишком сложный вывод.

Хороший избирательный “товар”, невзирая на весь его дефицит, невозможно создать на базе “прикормленного” интеллекта, спекуляций на обще-рыночных интересах среднего класса и на беспомощности, связанной с потерей админресурса.

Хотя бороться с двумя современными украинскими “монстрами” – крупным капиталом и большим популизмом, чей “самореванш” ожидается во время “кампании 30 сентября”, – именно и нужно было бы интеллектуально-информационной атакой и двумя-тремя естественными “идеологемами” в интересах среднего класса.

Кто-то скажет, что время до выборов еще есть, и можно успеть реализовать проект “третья сила”...

К сожалению, после потерянного времени реализовать можно лишь очередной псевдопроект под подобным названием, и здесь, как в старые добрые времена, дефицита всевозможных “дублеров” скорее всего не предполагается.

Пусть уж не обижаются “либеральные демократы” Одарича–Бродского–Данилова–Выдрина, а тем более – “самооборона” Луценко, но больше, чем на технологию, они не тянут. Да, судя по торгам, и не претендуют.

Но и не это главное. Важнее и грустнее то, что не выступив своевременно от имени той трети избирателей, которые теперь “против всех”, бывший и, вероятно, будущие аутсайдеры фактически поддержали противников выборов, и уже не в правовом, а именно общественном значении.

После этого всевозможные жалобы на то, что, мол, кто-то “украл” у них до 40 процентов голосов избирателей на прошлых выборах, – излишни. И не нужно жаловаться, если этим “бонусом”, поспособстовав срыву выборов, в конце концов воспользуется такая же точно номенклатурно-бюрократическая ПППУ, которая совсем и не имела собственных процентов в 2006 году.

Ирина Погорелова