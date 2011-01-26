Янукович полетел в Швейцарию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в мероприятиях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская официальная делегация во главе с Президентом прибудет в международный аэропорт Цюриха около 18.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, 27-28 января В.ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях Давосского экономического форума, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, руководителями международных организаций и финансовых учреждений.

В частности, на завтра запланирована первая встреча с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном.