Янукович полетел в Швейцарию
17:08, 26 января 2011Политика
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В Давосе открывается Всемирный экономический форум
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в мероприятиях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.
Как передает корреспондент УНИАН, украинская официальная делегация во главе с Президентом прибудет в международный аэропорт Цюриха около 18.00 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, 27-28 января В.ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях Давосского экономического форума, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств, руководителями международных организаций и финансовых учреждений.
В частности, на завтра запланирована первая встреча с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном.
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