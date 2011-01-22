Тимошенко уверяет, что власть не пускала людей на ее акцию

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть во всех регионах препятствовала выезду в Киев участников акции по случаю Дня Соборности Украины, организованной демократическими силами.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на Софийской площади в Киеве, выступая перед участникам вече.

"Как к этому празднику готовились наши оппоненты для того, чтобы мы не имели возможности собраться здесь и сказать друг другу слова приветствия и слова надежды, четко выяснить наши планы? По всем областям проверяли каждый автобус, каждую маршрутку переписывали поименно, проверяли, как билеты покупают в Киевской области граждане для того, чтобы не дать им поехать на поездах в Киев", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что даже такие меры власти не смогли остановить небезразличных к своей стране людей.

"Сегодня собрались представители всех регионов. Я вижу Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую области, Тернопольскую, город Киев, Ривненскую область, Николаевскую – практически всю Украину", - добавила она.

По ее мнению, никакие действия власти не смогут остановить людей в отстаивании своих свобод и прав на достойную жизнь.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктор ОЛИЙНЫК заявил, что сотрудники Госавтоинспекции создают препятствия людям, которые следуют в Киев на празднование Дня Соборности Украины. По его словам, автобусы из Львова, Одессы и Днепропетровской области, которые ехали в столицу, сотрудники ГАИ не выпускали за пределы областей.

В свою очередь, в Государственном департаменте ГАИ МВД Украины опровергли заявление В.ОЛИЙНЫКА.

Ранее, 14 января, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что милиция не будет препятствовать приезду граждан в Киев на акции ко Дню Соборности Украины.