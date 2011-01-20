Европарламент призывает ЕC ввести санкции против Беларуси (резолюция)

Европейский парламент призывает ЕС ввести санкции против Беларуси вследствие разгона демонстрации протеста и арестов представителей оппозиции 19 декабря 2010 года.

Об этом идет речь в принятой сегодня на сессии в Страсбурге резолюции.

«(Европарламент - УНИАН) призывает Совет ЕС, Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС пересмотреть политику ЕС по отношению к Беларуси, включая рассмотрение направленных экономических санкций и замораживание любой макрофинансовой помощи, предоставляемой в виде кредитов МВФ, а также кредитные операции в рамках программ Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития», - написано в резолюции.

При этом, депутаты выразили убежденность в том, что помощь Беларуси в рамках Европейской политики соседства должна быть перенаправлена на поддержку гражданского общества.

Европарламент призвал Еврокомиссию поддержать всеми возможными финансовыми и политическими средствами усилия белорусского гражданского общества, независимые СМИ (в частности, телеканал Белсат, Европейское радио для Беларуси и Радио Рация) и одновременно отозвать помощь, предоставляемую государственным СМИ страны.

В резолюции также содержится призыв к Еврокомиссии разработать механизм регистрации неправительственных общественных организаций, которые не смогли получить регистрацию в Беларуси по политическим причинам, для предоставления им возможности пользоваться программами ЕС.

Депутаты призвали Еврокомиссию продолжить и усилить финансовую помощь Европейскому гуманитарному университету, базирующемуся в Вильнюсе, для увеличения количества мест для белорусских студентов, репрессированных за свою деятельность на родине и выгнанных из белорусских ВУЗов.

Кроме того, в документе содержится призыв к Совету ЕС, Еврокомиссии и Верховному представителю ЕС немедленно возобновить действие запрета на въезд для высшего руководства Беларуси, которое может быть причастно к событиям 19 декабря, а также заморозить их активы. Эти меры, по мнению депутатов, должны оставаться в силе, по крайней мере до того момента, пока не будут освобождены все политические заключенные.

Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС рассмотреть возможность прекращения участия Беларуси в «Восточном партнерстве», сохранив такую возможность только для гражданского общества страны.

Кроме того, депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию интенсифицировать работу над директивами относительно переговоров с Минском о соглашениях про упрощение визового режима и реадмиссию.

В документе также выражается ожидание, что страны-члены ЕС не будут «ослаблять действия ЕС двусторонними инициативами с белорусским режимом, которые подорвут авторитет и эффективность Европейской внешней политики».

Депутаты также выразили мнение, что такие спортивные события, как Чемпионат мира по хоккею 2014 года, не должны проводиться в стране, в которой есть политические заключенные.

В документе выражается сожаление относительно признания выборов в Беларуси Россией и содержится рекомендация Еврокомиссии провести консультации со странами-соседями Беларуси, не являющимися членами ЕС, в частности, с Россией и Украиной с целью увеличения эффективности политики ЕС в отношении Беларуси.

В резолюции депутат Европарламента осудили применение силы к мирным демонстрантам 19 декабря 2010 года, задержания лидеров оппозиции и кандидатов в Президенты, репрессии и блокирование Интернет-сайтов.

Депутаты также потребовали безусловного и немедленного освобождения всех задержанных в день президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов «за».

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в президенты.