Комитет национального спасения лишил Параску слова и посоветовал кинаховцу застрелиться…

Бабе Параске на комитете национального спасения слова не дали. Очень правильно, кстати, сделали. Это бы окончательно придало первому собранию Комитета национального спасения облик национал-демократического шапито. А так это выглядело по крайней мере, как слабая эманация собрания Комитета Национального спасения, созданного два года назад. Я не знаю ответа на вопрос: стоило ли проводить это мероприятие, на котором сначала вместе с журналистами присутствовало человек пятьсот-шестсот, а под конец – вдвое меньше. Наверное, не успели собрать людей, наверное, организаторы спешили создать такой формальный исток национально-освободительного движения, для которого массовость не была нужна. Но солидности мероприятию придали разве что лидеры политических сил Юлия Тимошенко, Вячеслав Кириленко, Юрий Луценко и ведущий собрания, координатор по собранию комитета, в прошлом полевой командир Владимир Филенко.

Чем действительно порадовали лидеры политсил и координатор комитета, так это образными (и достаточно точными) сравнениями. Ну, например, мне не приходило сравнить кинаховцев «со стервятниками, которые прошли в парламент по спискам одной силы, а потом стали бегать по корытам». Автор этой политметафоры Владимир Филенко, анализируя слова еще одного перебежчика от УСПП в коалицию, народного депутата, генерала Льва Гнатенко, вообще сказал, что тот козыряет своим офицерским званием, в то время, как настоящие офицеры, попав в плен, поступали совсем по-другому (полагаем, он агитировал не столько пустить себе пулю в лоб, сколько сдать мандат или остаться в блоке). Говоря о перебежчике нардепе Ковтуненко, Филенко сказал, что его поддали жесточайшей из пыток, проводили шелестом долларовых купюр по ногтям. Досталось и коммунистам, которые по словам Владимира Филенко, подобно мальчишу- плохишу сдали родину проклятым буржуинам за банку варенья. Вобщем, после этого господин Филенко открыл собрание, объявив, что на нем присутствуют представители 19 партий и 52 общественные организации.

Следующей на сцену вышла Юлия Владимировна. Она попробовала воскресить события двухгодичной давности, мол, здесь в Украинском доме два года назад находились кухня Майдана, медпункт Майдана. И вот чудовище, по словам лидера БЮТ, встает снова, и снова мы должны дать ему последний бой. Юлия Тимошенко в этот раз не стала обвинять оранжевых союзников, мотивируя тем, что «не время выяснять, кто вынул мясо из борща». Стала перечислять угрозы, которые несет в себе преступная власть. В список попали активизация переговоров по ЕЭП («однажды, друзья, мы встанем, а все протоколы по ЕЭП будут подписаны»), эпидемия коррупции, передача последних энергетических активов, власть переуступила для российского бизнеса все крымское побережье. Юлия Владимировна поведала залу, что за время преступной власти огромное количество бизнесменов «взорвано, отстреляно и полито кислотой. А в это время наш Конституционный суд слабый зависимый и недейственный забился под камни и не принял ни одного решения». Дальше Юлия Владимировна прошлась по пунктам, пытаясь убедить, что есть все основания для роспуска парламентв и что в случае повторных выборов мы получим абсолютно новый парламент, потому что предатели останутся вне его стен.

Юрий Луценко, лидер Народной Самобороны был краток. Мимолетом вспомнил об обыске, и только в связи с тем, что бывший губернатор Сумщины Щербань вернулся к своим миллионам, а у него дома искали служебный компьютер. Сказал, что власть боится ту Украину, которая два года назад стояла на Майдане. Он тоже призвал граждан самоорганизоваться в движения, но сделал это в более сдержанной форме.

Виктор Пинзенык, увы, сейчас словом пользуется только для того, чтобы вспомнить о тех благах, которыми Юлия Тимошенко наградила народ в свою бытность премьером и в его бытность министром финансов.

Зато народный депутат Николай Катеринчук (ой, не зря подозревали, что он приведет остатки «Нашей Украины» в БЮТ, ой не зря), как юрист, по его словам, специализирующийся на конституционном праве, заявил, что есть все законные основания для роспуска парламента.

Лидер «Поры» Владислав Каськив вообще сказал, что его политсила присоединяется к Комитету Нацспасения и верит, что через четыре месяца Юлия Тимошенко станет премьером.

Следующие выступающие излагали свои мысли в ключе, уже озвученном лидерами. Сравнивали политику с Окружной дорогой, говорили, что для новой власти существуют только такие методы, как подкуп, коварство, предательство и шантаж.

Интересно, что, отказываясь анализировать ошибки и обвинять своих нынешних союзников за прошлые оранжевые разочарования, в этот раз выступающие заявляли, что если Президент – сильный политик, то он воспользуется последним шансом. Хоть и в единичных случаях, но звучали призывы выйти на улицу, даже если Виктор Ющенко откажется подписать указ о роспуске Верховной Рады.

Через два часа Владимир Филенко заявил, что время исчерпано, и, несмотря на то, что баба Параска активно тянула руку, улыбнувшись, ласково сказал, что нет, мол, сегодня слова вам не дадут. Координатор комитета зачитал обращение политпартий и общественных организаций, которые вошли в комитет национального спасения, к Президенту Украину. Кроме призыва распустить парламент и анализа ситуации там содержался призыв начать работу над новой редакцией Конституции. Наверное, участники полагали, что новая Конституция также важна для нацспасения Украины, как и досрочные выборы. Обращение было принято.

Участники собрания расходились. На улице возле Украинского дома проходил митинг сторонников правительства. Большой митинг со сценой, с флагами и бело-голубой символикой.

Баба Параска, вышедшая из Украинского дома, остановилась послушать своего идеологического противника Нестора Шуфрича. Следующей должна была выступать Лилия Подкопаева.

Маша Мищенко