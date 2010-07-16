Литвин подозревает, что КС не понимает своей роли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сегодня украинская Конституция не гарантирована от попыток ее нарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня, выступая на торжественном заседании ВР по случаю 20-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Говоря об исключительном значении принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, глава парламента акцентировал внимание на важности вопроса о реализации положений Декларации. “Всякий подобный документ будет эффективен лишь при условии его правовой защищенности, гарантированности. Если он не имеет надлежащей правовой защиты, то существует риск попирания его положений”, - отметил спикер.

По словам В.ЛИТВИНА, в отличие от Конституции Украины, одним из юридических свойств которой является ее специальная правовая защита, в первую очередь, органом конституционной юрисдикции, на Декларацию он не распространяется.

“Хотя в украинских условиях даже специальная правовая защищенность Конституции не гарантирует от попыток ее нарушения”, - отметил он. По мнению В.ЛИТВИНА, свидетельством этого является отраженная в проектах Налогового и Бюджетного кодексов попытка урезать конституционные полномочия Верховной Рады Украины. “С такой позорной практикой читать Основной Закон по-своему нужно немедленно и решительно покончить”, - подчеркнул спикер.

Подверг критике В.ЛИТВИН и сегодняшнюю деятельность Конституционного Суда.

“В сфере желательно-нужного, а не реальности, находится состояние дел и относительно соблюдения принципа верховенства права. Сейчас разве что ленивый не говорит у нас об этом принципе. Но такие заявления скорее напоминают политические декларации, такое себе политическое токование, чем понимание проблемы. Ничего не сделал в этом плане и Конституционный Суд Украины, решения которого - это больше напоминания о целесообразном, чем юридически аргументированные акты. Создается впечатление, что Конституционный Суд Украины все еще находится на этапе осознания своей роли и назначения в нашем обществе”, - сказал он.