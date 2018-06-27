”И жизнь, и слёзы, и любовь...” Фоторепортаж из Верховной Рады

”И жизнь, и слёзы, и любовь...” Фоторепортаж из Верховной Рады

18:07, 13 марта 2007
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Коалиция в Раде защищалась от штрафного, БЮТ и НУ веселились от души, Болдырев любовался Тимошенко, Удовенко молился, Кивалов плакал...

Коалиция в Раде защищалась от штрафного, БЮТ и НУ веселились от души, Болдырев любовался Тимошенко, Удовенко молился, Кивалов плакал...

БЮТ и НУ веселились от души, наблюдая за блокадой, которую устроили коалицианты
В правительственной ложе что-то не поделили Иван Бокий и Анатолий Толстоухов
В другой ложе подальше друг от друга уселись ожесточенные идеологические враги – Роман Зварыч и Леонид Грач
Полузащитники от коалиции защищали тылы...
...их не охватывала ударная группа, которая блокировала трибуну
Регионал Болдырев не мог оторвать глаз от Тимошенко даже во время ее выступления
А Удовенко почти молился на нее
Сергей Кивалов изучал жизненный путь погибшего однопартийца Кушнарева
...читал и плакал...

Фото Дмитрия Стаховского

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