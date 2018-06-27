”И жизнь, и слёзы, и любовь...” Фоторепортаж из Верховной Рады

Коалиция в Раде защищалась от штрафного, БЮТ и НУ веселились от души, Болдырев любовался Тимошенко, Удовенко молился, Кивалов плакал...

Коалиция в Раде защищалась от штрафного, БЮТ и НУ веселились от души, Болдырев любовался Тимошенко, Удовенко молился, Кивалов плакал... Фото Дмитрия Стаховского

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