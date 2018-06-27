”И жизнь, и слёзы, и любовь...” Фоторепортаж из Верховной Рады
Коалиция в Раде защищалась от штрафного, БЮТ и НУ веселились от души, Болдырев любовался Тимошенко, Удовенко молился, Кивалов плакал...
Коалиция в Раде защищалась от штрафного, БЮТ и НУ веселились от души, Болдырев любовался Тимошенко, Удовенко молился, Кивалов плакал...
|БЮТ и НУ веселились от души, наблюдая за блокадой, которую устроили коалицианты
|В правительственной ложе что-то не поделили Иван Бокий и Анатолий Толстоухов
|В другой ложе подальше друг от друга уселись непримиримые идеологические враги – Роман Зварыч и Леонид Грач
|Полузащитники от коалиции защищали тылы...
|...их не охватывала ударная группа, которая блокировала трибуну
|Регионал Болдырев не мог оторвать глаз от Тимошенко даже во время ее выступления
|А Удовенко почти молился на нее
|Сергей Кивалов изучал жизненный путь погибшего однопартийца Кушнарева
|...читал и плакал...
Фото Дмитрия Стаховского
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