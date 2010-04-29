Тимошенко подумывает о мемуарах

Юлия Тимошенко считает, что события в Украине достойны мемуаров, но сейчас главным заданием для политиков должно стать объединение демократических сил для устранения Виктора Януковича от власти. Об этом лидер “Батькивщины” заявила во время онлайн-конференции на своем сайте.

"Я думаю, что книжка вышла бы интересной, потому что последние события настолько насыщенны, что книга могла бы заинтересовать множество читателей", - сказала Тимошенко, отвечая на вопрос относительно ее планов.

Лидер оппозиции не исключила, что впоследствии она напишет такую книгу. "Сейчас мы говорим о необходимости объединения политических сил в демократическом секторе. Так что с этой книжкой придется немножко подождать, отложить как минимум лет на 15. Нам нужно находить основу для объединения и понимания, и именно поэтому книжка немножечко подождет", - объяснила Юлия Тимошенко.