Криль: возвращение Станик - первый шаг к отмене конституционной реформы

Восстановление в должности судьи Конституционного Суда «скандально известной» Сюзанны СТАНИК стало очередным кадровым решением Президента Украины, которое возвращает во власть «тени забытого прошлого».

Так прокомментировал вчерашний президентский указ председатель “Единого центра”, народный депутат Игорь КРИЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он напомнил, что на профессиональной репутации С.СТАНИК за годы ее работы в КС “образовались немало грязных пятен”, а обвинения в ее адрес в нарушении присяги и коррупции раздавались из уст официальных лиц. «Никакие из серьезных претензий к ее порядочности она так и не смогла опровергнуть, а результатом проверки ее деятельности стало увольнение с судейской должности. На долгое время эта одиозная фигура отошла в забвение, откуда ее вернула уже новая власть, которой сейчас нужны исполнители, которые не откажутся выполнять поручения, идущие вразрез с Конституцией и правом», - отметил И.КРИЛЬ.

Народный депутат обратил внимание, что с возвращением в Конституционный Суд С.СТАНИК численность судей превышает установленную законодательством. Это значит, что она заменит кого-то из судей, которые сейчас выполняют свои обязанности.

«Очевидно, кадровая ротация состоится таким образом, чтобы подогнать судейский корпус «под Президента». Конечной целью переформатирования КС, вероятнее всего, является подготовка почвы под отмену конституционной реформы 2004 года, которая значительно ограничила полномочия главы государства. На фоне уже успешной практики полного игнорирования Конституции нынешней властью такое предположение представляется вполне реалистичным», - заявил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС, отменив указ предыдущего главы государства Виктора ЮЩЕНКО о ее увольнении.