Крымские татары посмотрят на действия нового руководства Крыма

Лидер Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ не исключает возможности отказа от всех властных постов в Крыму.

Об этом он заявил сегодня в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя назначение нового премьер-министра Крыма и нового спикера крымского парламента.

Как сказал М.ДЖЕМИЛЕВ, 15 марта у него состоялась встреча с избранным сегодня спикером парламента Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ и избранным сегодня же премьер-министром Крыма Василием ДЖАРТЫ. По словам М.ДЖЕМИЛЕВА, ему предлагали войти в коалицию и проголосовать за отставку Анатолия ГРИЦЕНКО с должности спикера парламента Крыма.

По словам М.ДЖЕМИЛЕВА, в случае отказа войти в новую коалицию в крымском парламенте кандидаты на властные должности говорили о возможности лишения крымских татар властных постов в правительстве и Президиуме Верховной Рады Крыма.

«Я ответил: если у вас такая же тактика, как, как нам стало известно, МОГИЛЕВ тоже метил на пост премьер-министра, так он говорил, что, как только придет, очистит Крым от всех крымских татар во всех структурах власти. Если задача заключается в этом, говорю, то мы вам даже поможем, мы обратимся ко всем своим соотечественникам, которые занимают какие-то должности в структурах власти, чтоб они подали заявления и вышли. Но ведь самое интересное потом начнется, вот об этом подумайте», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ. Он отметил, что кандидаты на новые посты согласились с тем, что представители крымских татар должны быть представлены во власти автономии.

Вместе с тем, по словам лидера Меджлиса, дальнейшие действия крымских татар во многом будут зависеть от действий нового руководства Крыма.