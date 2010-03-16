УНП: антиукраинская акция в Крыму требует реакции Президента и СБУ

Украинская народная партия призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Службу безопасности Украины отреагировать на факт сожжения в Симферополе учебников по истории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

В частности, Ривненская областная организация Украинской народной партии остро осудила антиукраинскую акцию сожжения учебников по истории Украины, организованную пророссийскими силами в Крыму, и призвала СБУ и Президента “отреагировать на ведьмовские шабаши, которые время от времени происходят в Крыму”. Как отметила председатель Ривненской областной организации УНП Светлана НИКОЛИНА, «обезумевшие шовинисты у памятника своего идейного вождя в очередной раз потоптались по Украине, ее языку и истории. Однако ни Служба безопасности, ни Президент не реагируют на эти фашистские акции». «Позорное попустительство государственных структур деятельности марионеток антиукраинских организаций недопустимо, ведь оно лишь способствует усилению радикальных настроений и так в очень неоднородном украинском обществе», – считает С.НИКОЛИНА.

В свою очередь народный депутат Украины, заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК направил депутатское обращение по этому вопросу министру внутренних дел Украины.

Он требует «проверить факт сожжения учебников по истории Украины 14 марта в Симферополе и, в случае выявления признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 и ст. 338 Уголовного кодекса Украины, привлечь виновных лиц к ответственности».

«Сжигая учебники по новейшей украинской истории, участники митинга не только уничтожили фашистскими методами утвержденные Минобразования учебники для обучения, но и поглумились над государственными символами, ведь в большинстве книг имеются на обложке и первых страницах государственные символы – герб и флаг», - отмечает Я.ДЖОДЖИК. Кроме того, он подчеркивает недопустимость игнорирования со стороны МВД призыва о входе Украины в союзное государство с Россией и Беларусью, который раздавался во время митинга.