В Крыму сожгли учебники по истории Украины (фоторепортаж)
06:59, 15 марта 2010Разное
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Пророссийcкие образования провели митинг
14 марта в 2010 г. участники митинга в Симферополе выступили с требованием реализовать волю граждан Украины, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года, о вхождении Украины в союзное государство с Россией и Беларусью.
В этот день на митинге активисты ПСПУ и молодежного фронта "Прорыв" сожгли учебники по новейшей истории Украины.
Фото Алексея Сувирова / УНИАН
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