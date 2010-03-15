В Крыму сожгли учебники по истории Украины (фоторепортаж)

14 марта в 2010 г. участники митинга в Симферополе выступили с требованием реализовать волю граждан Украины, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года, о вхождении Украины в союзное государство с Россией и Беларусью.

В этот день на митинге активисты ПСПУ и молодежного фронта "Прорыв" сожгли учебники по новейшей истории Украины.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН