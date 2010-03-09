Литвин подписал закон про "тушки" и передал Януковичу
19:55, 09 марта 2010Политика
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Завтра ожидается подписание в АП
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Закон Украины «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
По его словам, закон направлен в Администрацию Президента Украины на подпись Виктору ЯНУКОВИЧУ.
А.ЕФРЕМОВ не исключил, что завтра В.ЯНУКОВИЧ может подписать данный закон.
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