Литвин подписал закон про "тушки" и передал Януковичу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Закон Украины «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, закон направлен в Администрацию Президента Украины на подпись Виктору ЯНУКОВИЧУ.

А.ЕФРЕМОВ не исключил, что завтра В.ЯНУКОВИЧ может подписать данный закон.