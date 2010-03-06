Общественные организации потребуют от ВР назначить местные выборы на 27 июня

Общественные организации пикетируют Согласительный совет ВР с требованием назначить дату местных выборов на 27 июня

Гражданская кампания «Форум спасения Киева», Народное движение «Третья Республика», гражданское движение «Настоящие киевляне», общественная организация «Сила Киева» 9 марта с 8.30 проведут пикетирование Согласительного совета Верховной Рады Украины (ул. М. Грушевского, 18/2 и ул. М. Грушевского, 5) с требованием назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 27 июня 2010 года.

Активисты гражданских движений ставят цель добиться решения согласительного совета о включении проекта постановления(регистр. № 6077), поданного 17 февраля 2010 года внефракционными депутатами Владимиром КАПЛИЕНКО и Геннадием ЗАДЫРКО, в повестку дня ВР на текущей пленарной неделе.

Активисты общественных организаций выступят под лозунгами: «ДАЁШЬ местные перевыборы 27 июня 2010 года!!!», «Мэров-коррупционеров и депутатов-мародёров – ВОН!!!», «Отмена местных выборов – консервирование зла и стабилизация беззакония», «Узурпаторы – отменители выборов – NO PASARAN!», «Отмена местных выборов – циничное глумление над демократией», «Не допустим передачи депутатских мандатов по наследству!».

«Форум спасения Киева», «Третья Республика», «Настоящие киевляне», «Сила Киева» решительно осуждают постановление Верховной Рады Украины № 1889-VIоб отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, которое считают «циничным глумлением над демократией», так как в статье 141 Конституции Украины указано, что сельские, поселковые и городские головы избираются сроком на четыре года. При этом последние выборы состоялись 26 марта 2006 года, а мэры и депутаты приступили к своим обязанностям в апреле 2006 года. Таким образом, даже назначение даты выборов на 30 мая 2010 года неконституционным путём продлевает их полномочия на несколько месяцев.

«Постановление, принятое по инициативе Юрия КАРМАЗИНА, создаёт страшную ситуацию: руководствуясь тем, что нет бюджета, можно отменять любые выборы (в том числе президентские, парламентские). Таким образом, всякий демократический процесс можно свернуть как таковой. Можно специально не принимать бюджет, чтобы не проводить выборы. А если не принимается бюджет, то люди не имеют шансов выгнать тех, кто этот бюджет не принимает. Такой замкнутый круг. Поэтому сейчас важно дать жёсткий отпор узурпаторам власти, дабы не повадно было», – подчёркивает один из организаторов пикетирования – главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Форум спасения Киева», «Третья Республика», «Настоящие киевляне», «Сила Киева» призывают «здоровые силы общества» поднять всеукраинское общественное сопротивление и не отступать до тех пор, пока не будет определена ближайшая дата очередных выборов в местные органы власти.

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