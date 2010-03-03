В ПР подтвердили, что Янукович зовет к себе лидеров фракций ВР
14:08, 03 марта 2010Политика
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Ефремов: пригласили всех
Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подтвердил, что сегодня в 15 часов в Администрации Президента начнется встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с лидерами фракций парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По словам А.ЕФРЕМОВА, приглашены все руководители фракций.
На уточняющий вопрос журналистов, может ли быть во время встречи достигнута договоренность о создании новой коалиции в Верховной Раде, А.ЕФРЕМОВ сказал, что если будет такая договоренность, «то вы об этом узнаете».
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