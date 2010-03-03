В ПР подтвердили, что Янукович зовет к себе лидеров фракций ВР

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подтвердил, что сегодня в 15 часов в Администрации Президента начнется встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с лидерами фракций парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, приглашены все руководители фракций.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли быть во время встречи достигнута договоренность о создании новой коалиции в Верховной Раде, А.ЕФРЕМОВ сказал, что если будет такая договоренность, «то вы об этом узнаете».