Отмена местных выборов - результат сговора ПР с киевской властью?

Блок Юлии Тимошенко обратится в Конституционный Суд Украины относительно решения Верховной Рады об отмене 30 мая местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

«В Блоке Юлии Тимошенко сейчас активно обсуждается идея обращения в Конституционный Суд», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что есть позиция 45 народных депутатов от БЮТ, которые готовы подписать конституционное представление по поводу соответствующего решения Верховной Рады. По словам депутата, на подготовку такого представления БЮТ нужен один-два дня. «Мы здесь используем и опыт Тернополя – решение Конституционного Суда по Тернополю, и все те вещи, о которых мы говорим», - отметил он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, отмена выборов в местные советы является элементом сговора Партии регионов с киевской властью. «Это элементы политической расплаты за то, что конкретный кандидат в президенты набрал в столице Украины впервые в жизни 25%. С помощью кого и с помощью каких механизмов это делалось, мы с вами знаем. Это прямая политическая взятка, что касается города Киева», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада Украины признала утратившим действие постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года. Вместе с тем, ВР пока не назначила новую дату их проведения.