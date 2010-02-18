23 февраля в Киеве состоится международный круглый стол "Внешняя политика Украины после выборов". Организатор - Центр международных и сравнительных исследований. В программе: вступительное слово генерального директора Центра, Анатолия Орла, выступления докладчиков, дискуссия.

Регистрация участников и гостей круглого стола – в 9:30.

Дискуссию ведет Олег Грицаенко, руководитель европейских программ Центра международных и сравнительных исследований.

Участники круглого стола:

- Сергей Тигипко, лидер партии "Сильная Украина", кандидат на должность Президента Украины на выборах 2010 года;

- Валерий Чалый, Заместитель Министра иностранных дел Украины;

- Е.В. Даниэль Карон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине;

- Е.В. Пьетро Джованни Донничи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине;

- Е.В. Кристер Микелссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Украине;

- Сергей Гриневецкий, Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны;

- Леонид Кожара, Заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, министр иностранных дел теневого правительства оппозиции;

- Олег Рыбачук, Председатель Общественного экспертного совета Украина – ЕС.

Языки конференции: украинский, английский, русский.

Круглый стол состоится в конференц-зале в доме Международного экономического комитета по адресу: ул. Петрозаводская 2-я, 6 этаж.

Регистрация: до 19 февраля 2010 г. по тел. 253-20-99, моб. +380-67-953-54-42, e-mail: а.orel@cics.com.ua, о.hrytsaienko@cics.com.ua.