Уволенный днепропетровский губернатор подал на Ющенко в суд

Освобожденный Указом Президента Украины от должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ обжалует в суде этот указ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске.

«Я сегодня подал иск в окружной административный суд Днепропетровской области. Я абсолютно не согласен с формулировкой указа Президента о моем освобождении», - заявил В.БОНДАРЬ.

По его словам, освобождение от должности было для него неожиданностью. «Никакого разговора с Президентом Виктором ЮЩЕНКО не было, из Секретариата Президента никто не интересовался, было ли законным решение Днепропетровского облсовета о выражении мне недоверия», - отметил В.БОНДАРЬ.

По его словам, у него создалось впечатление, что указ Президента подписывался на ходу, после того, как Виктор ЯНУКОВИЧ приехал в Днепропетровск на встречу с избирателями.

По мнению В.БОНДАРЯ, В.ЯНУКОВИЧ увидел в Днепропетровске реальное состояние дел, на митинг собралось 3-4 тыс. его сторонников. В.БОНДАРЬ считает, что В.ЯНУКОВИЧ был разочарован и, наверное, причастен к давлению на Секретариат Президента, и в результате вышел указ об освобождении от должности.

В.БОНДАРЬ сообщил, что он также обратился в Окружной административный суд Днепропетровской области с иском обеспечить рассмотрение обжалования о его освобождении от должности. В.БОНДАРЬ отметил, что решение Окружного админсуда пока не известно.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля с.г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил В.БОНДАРЯ от должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Президент в указе ссылается на пункт Конституции, в котором речь идет об отставке председателя облгосадминистрации в связи с недоверием, выраженным ему депутатами облсовета.

3 февраля депутаты Днепропетровского областного совета на внеочередной сессии выразили недоверие председателю Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЮ. За это решение проголосовали 53 депутата из 72, присутствующих в зале (всего в Днепропетровском облсовете 100 депутатов).

Депутаты, в частности, обвинили В.БОНДАРЯ в использовании админресурса перед вторым туром выборов Президента Украины, в том, что в области «не расчищаются дороги от снега, что может привести к срыву голосования 7 февраля».

В.БОНДАРЬ сообщил, что 4 февраля «подал документы в суд и обратился в прокуратуру, чтобы она опротестовала незаконное решение облсовета».