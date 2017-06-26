Сегодня суд рассмотрит продление меры пресечения Насиров

Сегодня следственный судья Соломенского районного суда Киева начинает рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Читайте такжеНасиров может предстать перед судом в Великобритании - посольствоВ САП напомнили, что Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Апелляционный суд Киева 13 марта оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В САП отметили, что согласно ч. 6 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса, в случае необходимости срок меры пресечения может быть продлен по ходатайству прокурора.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура считает, что основания для избрания Насирову меры пресечения остались без изменений, поэтому просит суд продлить действующую меру пресечения сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").

Следствие считает, что Насиров на протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца - до 26 июня.

31 мая Насиров заявил, что использует «все конституционные методы» для выезда на лечение в США.