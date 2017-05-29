САП передает в суд "газовое дело" Онищенко

Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам по так называемому "газовому делу" Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В частности в САП сообщили, что утром, 30 мая, обвинительный акт, составленный детективами, будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

"Подозреваемым, а с завтрашнего дня обвиняемым, инкриминируются следующие преступления (...), а именно:

- участие в преступной организации, созданной Онищенко А.Г. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

- участие в преступлениях, совершаемых такой организацией;

- завладение имуществом ПАО «Укргаздобыча» в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением;

- легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

- организация злоупотребления полномочиями, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использовании вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы служебным лицом такого юридического лица своих полномочий, что повлекло тяжкие последствия;

- организация служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия;

- отчуждение заложенного имущества", - сообщили в САП.

Одному из участников преступной организации, Валерию Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации.

На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Александр Онищенко, в отношении которых в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, нанесшей ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательств, полученных во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

12 апреля Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

3 мая стало известно, что Интерпол отказался объявлять Александра Онищенко в розыск.