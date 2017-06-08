Посол Великобритании подтвердила наличие у Насирова британского гражданства

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заявила, что письмо британской стороны в Национальное антикоррупционное бюро Украины о гражданстве Насирова подлинное.

Об этом она заявила на своей странице в микроблоге Twitter, реагируя на заявления отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и его адвокатов о том, что у него нет британского паспорта, а доказательствам НАБУ в этом они не доверяют.

"Посольство ВБ подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшую информацию, предоставленную паспортной службой ВБ украинской стороне", - говорится в сообщении Гоф.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о зачислении в государственный бюджет 100 млн грн залога, внесенного за Насирова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали взыскание залога Насирова в размере 100 млн грн в пользу государства за невыполнение им условий меры пресечения.

Читайте такжеНасиров нарушил условия меры пресечения, не сдав свой британский паспорт – прокурор

Прокуратура утверждала, что Насиров нарушил условия меры пресечения, не сдав два своих паспорта - паспорт гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Великобритании. Адвокаты заявляли, что заграничный паспорт, который Насиров не сдал, является недействительным, а паспорта гражданина Великобритании у него нет.

Справка УНИАН. 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, которые причинили государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил меру пресечения ему еще на два месяца, до 26 июня.

Насиров дважды обращался в НАБУ с просьбой разрешить выезд за пределы Украины, однако ему отказывали. 31 мая Насиров заявил, что использует «все конституционные методы» для выезда на лечение в США.