Владимир Пак ждал Оробца четыре часа

Как уже сообщалось, утром 16 октября в автокатастрофе погиб народный депутат от «Нашей Украины» Юрий Оробец. ДТП произошло около 8.00 на дороге между станциями метро «Оболонь» и «Петровка». Позже стало известно, что причиной произошедшего оказался инфаркт. Судебно-медицинская экспертиза тела погибшего заключила: «Причиной смерти Оробца стала клиническая ишемическая болезнь сердца».

Юрий Николаевич ехал на встречу со своим сотоварищем по партии и другом Владимиром Паком – председателем Совета регионального Союза потребительской кооперации. Мы связались с Паком, и вот что он нам сказал.

- Сначала мы планировали встретиться в четверг или в пятницу, но потом решили перенести встречу на понедельник, на восемь часов. Я ждал его у себя в офисе четыре часа. Думал, почему не едет, и в двенадцать часов мне помощники сообщили, что он разбился.

- По чьей инициативе должна была состояться ваша встреча?

- По моей. Я хотел обсудить с Юрием Николаевичем вопросы нашего обращения в Печерскую прокуратуру относительно имущественного спора с Областным союзом потребительских обществ. Юрий Николаевич как народный депутат всегда поддерживал наш Союз. И сейчас мы хотели поговорить на эту тему. Я предложил встретиться. Он сказал, что подъедет ко мне в офис. Может, были еще какие-то вопросы, связанные с партией, сейчас точно не знаю. Мы были не только товарищами по партии, но и просто дружили, поэтому встречались не только по делам.

- Вы можете допустить, что эта катастрофа была подстроенной?

- По тем снимкам, которые я видел в Интернете, я этого не могу утверждать. Хотя недоброжелатели у него были, ведь он был честным и принципиальным человеком. Достаточно вспомнить его резкое выступление на последнем Политсовете «Нашей Украины», где он заявил, что является противником коалиции с бело-голубыми. Все знают, что Оробец никогда не лукавил, и нам его будет очень не хватать.

Мы также связались с Лилией Григорович, депутатом от «Нашей Украины», которая была знакома с покойным с 1994 года. Он скзала следующее:

- Если бы надо было написать формулу национального счастья, то это был тот самый человек, который знал ее. Это не Мороз… Оробец был честным и смелым человеком. Мы это знаем по тому, как он боролся с бандитами в Мукачево. Если помните, в 2004 году он возглавлял там временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам выборов мукачевского городского головы, когда кучмисты силой поставили там своего человека, проигнорировав выбор людей, проголосовавших за Балогу.

- Каким человеком был Юрий Николаевич?

Покойный был очень веселым и остроумным. Он занимался лыжным спортом, не боялся ездить на крутых склонах. Мы дружили семьями, вместе ездили на курорты, и Оробец часто нас подгонял, он говорил: «Эй, Григоровичи, хватит лениться, становитесь на лыжи и – на гору!»

Антон Зикора