Порошенко рассказал, когда в Украине отменят запрет российских соцсетей и сервисов

Украина будет готова пересмотреть решение о запрете российских соцсетей и сервисов сразу же после прекращения российской агрессии.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил после церемонии подписания безвизового режима для Украины.

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"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенное и независимое территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности Украины при участии Нацбанка.