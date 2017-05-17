В Европарламенте подписали безвиз для Украины

В Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом. Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

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На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Евросоюза.