У Порошенко заявили, что не допустят извлечения из Трудового кодекса антидискриминационных норм

Президент Петр Порошенко планирует не допустить ревизии обязательств Украины, которые были реализованы для получения «безвиза». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Речь идет о решении комитета Верховной Рады изъять из проекта нового Трудового кодекса «так называемые антидискриминационные нормы". Такое решение "глава государства считает неправильным и даже провокационным».

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«Петр Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховной Раде, ни тем более со стороны Президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства», - написал Цеголко.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в Facebook: «Парламентский "талибан" снова пытается мутить с Трудовым кодексом, изъяв из проекта кодекса антидискриминационные нормы. Парламентский талибан, который имеет дипломатические паспорта и давно путешествует по миру без виз, пытается на последнем этапе перечеркнуть весь тяжелый путь , который прошла Украина».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении проект Трудового кодекса, объединяющий многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирует трудовое законодательство Украины к международным актам.

При рассмотрении в первом чтении проекта Трудового кодекса ВР не поддержала поправку народного депутата Ирины Геращенко относительно недискриминации ряду категорий людей, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.

15 марта 2017 года состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, где рассматривался проект Трудового кодекса для подготовки ко второму чтению.