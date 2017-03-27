У Порошенко заявили, что не допустят извлечения из Трудового кодекса антидискриминационных норм
У президента отметили, що не допустят ревизии обязательств Украины, которые были реализованы для получения «безвиза».
Президент Петр Порошенко планирует не допустить ревизии обязательств Украины, которые были реализованы для получения «безвиза». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.
Речь идет о решении комитета Верховной Рады изъять из проекта нового Трудового кодекса «так называемые антидискриминационные нормы". Такое решение "глава государства считает неправильным и даже провокационным».
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«Петр Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховной Раде, ни тем более со стороны Президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства», - написал Цеголко.
В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в Facebook: «Парламентский "талибан" снова пытается мутить с Трудовым кодексом, изъяв из проекта кодекса антидискриминационные нормы. Парламентский талибан, который имеет дипломатические паспорта и давно путешествует по миру без виз, пытается на последнем этапе перечеркнуть весь тяжелый путь , который прошла Украина».
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении проект Трудового кодекса, объединяющий многочисленные внесенные в действующий кодекс правки и адаптирует трудовое законодательство Украины к международным актам.
При рассмотрении в первом чтении проекта Трудового кодекса ВР не поддержала поправку народного депутата Ирины Геращенко относительно недискриминации ряду категорий людей, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.
15 марта 2017 года состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, где рассматривался проект Трудового кодекса для подготовки ко второму чтению.