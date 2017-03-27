Закон о е-декларировании для представителей общественных организаций передали на подпись Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172). Об этом сообщается на сайте парламента.

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Отмечается, что закон был подписан председателем Верховной Рады сегодня, 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих. За это решение проголосовали 268 народных депутатов.