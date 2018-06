События недели: версия читателей УНИАН – миру пришел Трамп, водка подорожала до 70 грн, а Саакашвили сбежал в отставку

Главным событием уходящей недели, конечно же, стали итоги выборов в США. В ожесточенной борьбе, победу в которой абсолютное большинство политологов и экспертов разного пошиба отдавали Хиллари Клинтон, выиграл непредсказуемый и эпатажный Дональд Трамп.

Читатели УНИАН интересовались практически всеми новостями по этой теме. Особенно забавно было наблюдать за реакцией наших недальновидных политиков, которые на протяжении президентской гонки выдавали свои едкие комментарии на тему того, какой Трамп нехороший человек, а после его победы – стали дружно затирать свои старые комментарии в социальных сетях. Также аудиторию премного заинтересовали объяснения экспертного сообщества, представители которого бросились наперебой объяснять причины провала прогнозов о победе Клинтон, большой отклик в сердцах украинцев встретили и американцы, устроившие массовые протесты против результатов выборов, плавно перешедшие в отдельных местах в погромы.

Редакция же особенно порадовалась возможности написать заметку о новой Первой леди США, сопроводив ее иллюстрациями из славного модельного прошлого Мелани Трамп. Такие фото в агентстве появляются крайне редко: формат не наш, но, это ведь Первая леди…

Но больше всех, судя по всему, победе Трампа радовался стареющий придворный скоморох Путина Владимир Жириновский, который поспешил накрыть в Госдуме праздничный банкет по этому поводу. Поскольку в «стране скреп» кризис бушует уже на всех уровнях, денег хватило только на оливье с колбасой, а шампанское пришлось пить из пластиковых стаканчиков.

Пока весь мир наблюдал за реакцией на победу Трампа, заботливые украинские чиновники под шумок решили резко поднять цены на такой важный стратегический продукт, как алкоголь. И не просто поднять, а сходу почти на четверть! Отныне минимальная цена поллитровой бутылки водки составит почти 70 гривень – вместо 55, как было ранее. Если верить приближенным к Кабмину экспертам, такое решение поможет избежать распространения некачественной продукции. Как тут не вспомнить старый анекдот о папе, объясняющему своему сыну, что теперь он будет меньше есть… Ну, и стоит отдать должное бдительным читателям, которые продолжают внимательно следить за любыми попытками властей запустить свои руки поглубже в народный кошелек. Даже Трамп не помог этой новости остаться незамеченной!

Также на этой неделе в украинский информационный эфир ворвался самый неугомонный грузин всех времен Миша Саакашвили. Этот вечноперспективный политик понял, что зима уже близко, а ночевать в палатке на трассе Одесса-Рени в качестве ничего нерешающего губернатора в такую погоду не очень комфортно, и, недолго думая, заявил об отставке с поста губернатора Одесской области, попутно обвинив действующую власть (частью которой он был буквально до вчера) во всех смертных грехах. По его словам, украинские олигархи и власть (?!) не дают ему превратить Одесскую область в цветущий сад, а последней каплей, которую не смог выдержать даже стойки грузинский характер, стали электронные декларации «этих обнаглевших рож». Судя по тому, что Саакашвили в своем выступлении с пафосом рассказал, как ему жалко умирающих от голода пенсионеров, он решил попастись на электоральном поле главных мастодонтов украинского популизма – Ляшко и Тимошенко. Это предположение подтвердилось в пятницу, когда Михеил объявил о создании своей партии и намерении добиваться досрочных парламентских выборов. В общем, полку популистов прибыло.

Также на этой неделе скучающие российские чекисты решили напомнить всему миру о злобных бендеровцах, которые так и норовят что-нибудь взорвать в украденном у Украины Крыму. Недолго думая, они задержали первых попавшихся на улице ни в чем не повинных людей, назвали их членами «диверсионной группы» Минобороны Украины и обвинили в подготовке «диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения» оккупированного Крыма. Путинские опричники настолько обленились, что даже не стали выдумывать что-то новенькое. В качестве доказательства вины «диверсантов» гэбисты показали на «оперативной» съемке флажок Украины, деревянную булаву и… уже всем надоевшую визитку Яроша. В украинском Минобороны отреагировали предсказуемо, назвав заявления ФСБ РФ о задержании «диверсионной группы» в оккупированном Севастополе очередным фейком и свидетельством того, что ФСБ превратилась в «фабрику сплошной лжи». Сложно с этим не согласиться.

Также на этой неделе наши читатели вместе со всем миром переживали за молодую игуану, на которую устроили охоту десятки гигантских голодный змей. 6 ноября на канале BBC One начался новый сезон документального телесериала «Планета Земля». Главным героем первой серии нового сезона стала игуана, убегающая от змей. Этот поистине эпический забег не на жизнь, а на смерть – не оставит равнодушным никого.

Растратив свои силы на обсуждение, как жить после победы Трампа с водкой по 70 гривень, читатели проигнорировали новости о завершении скандала с лайнером «Белавиа», вынужденного после угроз применения боевой авиации вернуться в аэропорт вылета – «Жуляны». На этой неделе кризис пришел к своему логическую завершению. Как и ожидалось, вопрос о выплате компенсации беларуской авиакомпании уже решается в рабочем порядке. Кроме того, если верить пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, между ним и его украинским коллегой состоялся телефонный разговор, в ходе которого Порошенко принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании «Белавиа» и проинформировал президента Беларуси о том, что виновные наказаны. Будем надеяться, что больше подобные инциденты никогда не будут омрачать отношениях двух стран.

Пропустила аудитория и важное сообщение о том, что Китай предложил Украине создать зону свободной торговли. При этом, китайская сторона очень надеется на расторопность украинской стороны в решении этого вопроса. По словам китайцев, создание совместной ЗСТ будет способствовать привлечению многомиллиардных китайских инвестиций в Украину. Отдельное внимание Китай акцентировал на перспективах создания на территории Украины промышленных предприятий, продукция которых будет затем направлена на экспорт в ЕС.

Думаю, не стоит лишний раз напоминать о тех возможностях, которые появятся у Украины в случае прихода к нам инвестиций со стороны второй крупнейшей экономики мира. Но, к сожалению, наши чиновники не слишком глубоко прониклись подобным предложением. Например, торговый представитель Украины Наталья Микольская гордо заявила, что китайским партнерам придется подождать, поскольку решение о начале переговоров по созданию ЗСТ мы примем только после того, как подумаем над какой-то стратегией. Мол, ходят тут всякие, какие-то зоны предлагают... Нам и без торговли них хорошо.

На этой неделе произошло также грустное событие в мире культуры, почти незамеченное нашими читателями. Ушел из жизни легендарный канадский певец, поэт и писатель Леонард Коэн. Наибольшую известность ему принесла композиция Hallelujah, входящая сегодня на разных языках в репертуар певцов со всего мира. Эти песня неоднократно использовалась режиссерами в качестве саундтрека к фильмам. А еще одно легендарное произведение маэстро – Dance Me To The End Of Love – перепели столько раз, что не все знают, кто ее написал.

Хороших вам новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН