Китай инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной - посол КНР

Китай инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной и надеется на активизацию исследования этого вопроса с украинской стороны.

Об этом заявил посол КНР Ду Вэй на форуме в Киеве, посвященном развитию инфраструктурного проекта "Шелковый путь" в Украине.

"Китайская сторона предложила на рабочем уровне амбициозную цель - создание украинско-китайской зоны свободной торговли. Надеемся на активизацию исследования данного вопроса с украинской стороны", - сказал он.

По словам Ду Вэя, проект "Шелковый путь" и зона свободной торговли будут способствовать привлечению китайских инвестиций в Украину.

"Мы надеемся, что китайские предприятия придут в Украину с инвестициями, инвестициями в сфере сельского хозяйства, науки и техники, инфраструктуры, логистики, финансов, электронной коммерции, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в других сферах", -подчеркнул посол.

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Как сообщал УНИАН, Китай создает фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу.

В конце августа в Киеве прошло заседание подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. По его итогам стороны договорились подготовить дорожную карту экономического сотрудничества в сферах реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам создания промышленных предприятий на территории Украины, продукция которых будет затем направлена на экспорт в ЕС, страны Скандинавии и другие государства, с которыми Украина заключила соглашения о зоне свободной торговли. Не менее важным для обеих стран будет и построение экономического пояса "Великого Шелкового пути".