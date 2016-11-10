Минобороны о новых "украинских диверсантах" в Крыму: ФСБ превратилась в фабрику лжи

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"ФСБ снова прибегла ко лживой тактике, заявив о том, что якобы задержаны украинские диверсанты в Севастополе. Все это сплошная ложь, очередной фейк, что подтверждает, что ФСБ уже превратилась в фабрику сплошной лжи", - сказал Лысенко.

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"Это делается для того, чтобы дискредитировать украинских военных и Украину в целом, показать якобы эффективность российских спецслужб, ввести в заблуждение российскую общественность и мировое сообщество и сделать таким образом, чтобы вновь обратить внимание на якобы агрессивные действия Украины. На самом деле Украина является мирной державой, мы будем оборонять свои территории, но подчеркиваю, что ни одного украинского военного, тем более, разведчика никакие российские спецслужбы не задерживали", - отметил Лысенко.

"Понятно, что кого-то они сейчас назначит, дадут им всяких взрывчаток и скажут, что это "украинские диверсанты", что уже было неоднократно, но ни разу не подтвердилась эта информация", - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной "диверсионной группы Минобороны Украины" в оккупированном Севастополе.

"Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", - говорилось в сообщении пресс-службы ФСБ.