Оливье и шампанское в пластиковых стаканчиках: Жириновский устроил в Госдуме банкет в честь Трампа (фото)

Лидер ЛДПР России Владимир Жириновский устроил в Госдуме банкет с шампанским по случаю победы на выборах в США республиканца Трампа. Об этом сообщает РБК.

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За угощения для депутатов от ЛДПР и журналистов заплатили 100 тысяч рублей, сообщил Жириновский. На столе были колбаса, курица, оливье, конфеты, шампанское.

Америка теперь будет меньше вмешиваться в чужие дела, сказал Жириновский за столом.

«За новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией», — сказал он, поднимая пластиковый стаканчик с шампанским.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что после победы Трампа России и США удастся наладить более конструктивный диалог. По его словам, парламент будет «только приветствовать и поддерживать» любые шаги «в этом направлении».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на заседании утром 9 ноября встретили аплодисментами новость о том, что республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.