У Лукашенко заявили, что Порошенко извинился за инцидент с самолетом "Белавиа"

Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, Порошенко принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и проинформировал президента Беларуси, что виновные наказаны.

Кроме этого, согласно сообщению, Лукашенко и Порошенко договорились о личной встрече.

Так, министерствам иностранных дел Беларуси и Украины поручили определить дату для организации мероприятия на высшем уровне, которое запланировано провести до окончания нынешнего года.

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Отмечается, что главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов впредь.

Стоит отметить, что в пресс-службе Порошенко об извинении в адрес Беларуси ничего не сообщили.

Говорится лишь о том, что стороны договорились об активизации политического диалога на всех уровнях и обсудили сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.