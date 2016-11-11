В США умер музыкант и певец Леонард Коэн

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"С величайшей скорбью мы сообщаем, что легендарный поэт, автор песен и музыкант Леонард Коэн умер. Мы потеряли одного из наиболее уважаемых музыкальных деятелей", - говорится сообщении.

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Отмечается, что прощание с Коэном пройдет в Лос-Анджелесе.

Леонард Коэн родился 21 сентября 1934 года в Монреале (Канада). Первый поэтический сборник опубликован в 1956 году, первый роман - в 1963 году.

Леонард Коэн введён в «Канадский музыкальный зал славы»; с 19 апреля 1991 года является Офицером Ордена Канады, а с 10 октября 2002 года - Компаньоном Ордена Канады, что является высшей наградой для гражданина Канады. Также Коэн лауреат премий Гремми, лауреат премии принцессы Астурийской и премии «Джуно». С 2008 года его имя было вписано в Зал славы рок-н-рола.

Среди тем, о которых пел Коэн: религия, одиночество, сексуальность, сложные отношения между людьми. На его песни существует множество кавер-версий. Коэн часто говорил о том, что написание песен для него - тяжёлый процесс.